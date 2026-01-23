लव राशिफल 24 जनवरी- नैनों में झांके जी मस्त जवानी, कहती फिरे दुनिया से दिल की कहानी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 23 Jan, 2026 02:50 PM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का संकेत है। पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं। हालांकि गुस्से में कही गई बात रिश्ते को चोट पहुंचा सकती है, इसलिए संयम रखें।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज प्यार में स्थिरता और भरोसा महसूस करेंगे। पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। किसी बात को लेकर जिद न करें, वरना मनमुटाव हो सकता है। सिंगल लोगों के लिए धैर्य रखना जरूरी है।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज संवाद आपके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। पार्टनर से खुलकर बात करेंगे तो गलतफहमियां दूर होंगी। सोशल मीडिया या मैसेज के जरिए किसी पुराने दोस्त से बातचीत बढ़ सकती है। नए प्रेम संबंध की शुरुआत के योग हैं।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावनाएं गहरी रहेंगी। पार्टनर की छोटी-छोटी बातों से आप प्रभावित हो सकते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुक होना रिश्ते में तनाव ला सकता है। शादीशुदा लोगों को परिवार और जीवनसाथी के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा। प्रेम संबंधों में रोमांस और उत्साह बना रहेगा। पार्टनर आपके आत्मविश्वास से प्रभावित होगा। सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज प्यार में व्यावहारिकता हावी रहेगी। आप रिश्ते को लेकर गंभीर फैसले ले सकते हैं। पार्टनर से भविष्य की योजनाओं पर बातचीत होगी। छोटी बातों पर आलोचना करने से बचें, नहीं तो रिश्ते में दूरी आ सकती है।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज का दिन प्रेम के लिए बेहद शुभ है। पार्टनर के साथ खूबसूरत पल बिताएंगे। विवाह प्रस्ताव या रिश्ते को नाम देने की बात हो सकती है। सिंगल लोगों के जीवन में कोई खास दस्तक दे सकता है।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज रिश्ते में गहराई और जुनून बना रहेगा। हालांकि शक या ईर्ष्या से दूर रहें। पार्टनर से सच्चाई और भरोसे के साथ बात करें। पुराने प्रेम संबंध से जुड़ी कोई बात सामने आ सकती है।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नई ताजगी महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों को किसी अलग सोच वाले व्यक्ति से आकर्षण महसूस हो सकता है। खुलकर भावनाएं व्यक्त करें।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज प्यार में थोड़ा संयम रखना जरूरी है। काम की व्यस्तता रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। पार्टनर को समय दें और उनकी भावनाओं को समझें। शादीशुदा लोगों को आपसी संवाद बढ़ाने की जरूरत है।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज दोस्ती प्यार में बदल सकती है। पार्टनर के साथ मानसिक तालमेल मजबूत होगा। सिंगल लोगों के लिए दिन अनुकूल है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। स्वतंत्रता और प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाए रखें।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज रोमांस और भावनाएं चरम पर रहेंगी। पार्टनर के साथ प्यार भरे पल बिताएंगे। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार या प्रकट करने के लिए अच्छा दिन है। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी।