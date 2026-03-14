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Makar Rashifal 15 March : 15 मार्च को मकर राशि वालों का भाग्य देगा साथ, अटके काम होंगे पूरे और मिलेंगे नए अवसर

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 03:31 AM

makar rashifal 15 march

ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि को पृथ्वी तत्व और कर्म की राशि माना गया है। इस राशि का स्वामी शनि है, जो अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। मकर राशि के जातक अपनी धीमी लेकिन निरंतर प्रगति के लिए जाने जाते हैं।

Makar Rashifal 15 March : ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि को पृथ्वी तत्व और कर्म की राशि माना गया है। इस राशि का स्वामी शनि है, जो अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। मकर राशि के जातक अपनी धीमी लेकिन निरंतर प्रगति के लिए जाने जाते हैं। 15 मार्च 2026 की तिथि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव की गवाह बनने वाली है। यदि आप पिछले काफी समय से महसूस कर रहे थे कि आपकी मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा है, तो आज वह समय आ गया है जब 'भाग्य' आपका हाथ थामने वाला है। आज आपके वे काम भी गति पकड़ेंगे जो महीनों से ठंडे बस्ते में पड़े थे।

ग्रहों की स्थिति
15 मार्च को आपका राशि स्वामी शनि अपनी स्वराशि में होकर आपको स्थिरता प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही भाग्य भाव के स्वामी की शुभ दृष्टि आपकी राशि पर बनी हुई है, जो 'अटके कामों की सिद्धि' का संकेत है। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन 'संकल्प से सिद्धि' का है। आज ग्रहों का तालमेल आपकी निर्णय लेने की क्षमता को और अधिक व्यावहारिक (Practical) बनाएगा, जिससे आप सही समय पर सही अवसर को पहचानने में सफल रहेंगे।

करियर
मकर राशि के जो जातक मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, सरकारी सेवा या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। यदि ऑफिस में आपका कोई प्रोजेक्ट तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से अटका हुआ था, तो आज वह बाधा दूर हो जाएगी। आपके काम करने की गति और गुणवत्ता को अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। आज आपको करियर में कुछ ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लग सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए वे मील का पत्थर साबित होंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज कोई सकारात्मक संदेश मिल सकता है। आपकी निष्ठा और लंबे समय की मेहनत को देखते हुए कंपनी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है, जिससे आपके पद और मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी।

व्यापार 
व्यापारियों के लिए आज का दिन पुरानी योजनाओं को धरातल पर उतारने का है। यदि कोई महत्वपूर्ण अनुबंध (साइन होने से रह गया था, तो आज भाग्य के साथ से वह फाइनल हो सकता है। व्यापार के विस्तार के लिए निवेश करना आज फायदेमंद रहेगा। विशेष रूप से लोहे, मशीनरी या जमीन से जुड़े कार्यों में लगे जातकों को बड़ा मुनाफा होने के योग हैं।

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आर्थिक पक्ष
15 मार्च का दिन मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। आज आय के स्रोतों में निरंतरता बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे बड़ा आर्थिक लाभ होगा। यदि आपने पहले कभी किसी की मदद की थी या कहीं पैसा उधार दिया था, तो आज वह धन अचानक वापस मिल सकता है। आज आप भविष्य के लिए कोई बड़ी निवेश योजना  शुरू कर सकते हैं। आपकी आर्थिक समझ आज आपको नुकसान से बचाएगी।

परिवार और वैवाहिक जीवन
मकर राशि के लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन आज आप रिश्तों की अहमियत को समझेंगे। घर में सुख-शांति बनी रहेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा या पिकनिक की योजना बन सकती है। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। वे आपके करियर की चुनौतियों को समझेंगे और आपको सही सलाह देंगे। समाज में आपकी साख बढ़ेगी। आज आप किसी सामाजिक कार्य या सेवा में हिस्सा ले सकते हैं, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

प्रेम संबंध
सिंगल जातकों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रह सकता है। कार्यक्षेत्र या किसी पुराने मित्र के जरिए कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है। जो लोग पहले से ही प्रेम संबंध में हैं, वे आज अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा करेंगे। आपसी विश्वास बढ़ेगा।

स्वास्थ्य
आज आप शारीरिक रूप से खुद को बहुत सशक्त महसूस करेंगे। यदि आप घुटनों के दर्द या पेट की समस्या से परेशान थे, तो आज आपको काफी राहत महसूस होगी। शनि का प्रभाव आपको मानसिक रूप से स्थिर रखेगा। आप कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहकर समस्या का हल निकाल लेंगे। अपनी दिनचर्या में व्यायाम और संतुलित आहार को शामिल करें। बहुत अधिक ठंडा पानी पीने से बचें।

छात्रों के लिए विशेष
मकर राशि के छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 15 मार्च का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपका मन पढ़ाई में रमेगा। यदि कोई परीक्षा है, तो परिणाम सुखद रहने की संभावना है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आज वीजा या आवेदन के क्षेत्र में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

15 मार्च के लिए खास उपाय 
शनि देव की उपासना: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें।

हनुमान चालीसा का पाठ: शनि देव के प्रकोप से बचने और कार्य सिद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे अचूक उपाय है।

दान: किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काला तिल, उड़द की दाल या काले कंबल का दान करें।

पंक्षियों की सेवा: आज पक्षियों को सप्तधान्य (सात प्रकार का अनाज) खिलाएं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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