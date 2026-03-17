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Makar Rashifal 18 March :  18 मार्च को सूर्य जैसा चमकेगा मकर राशि वालों का भाग्य, बड़े बदलाव के लिए हो जाइए तैयार

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 03:30 AM

makar rashifal 18 march

Makar Rashifal 18 March : 18 मार्च, 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी दिन साबित होने वाला है। शनि देव के स्वामित्व वाली यह राशि अपने अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए जानी जाती है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि...

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Makar Rashifal 18 March : 18 मार्च, 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी दिन साबित होने वाला है। शनि देव के स्वामित्व वाली यह राशि अपने अनुशासन, धैर्य और कड़ी मेहनत के लिए जानी जाती है। ग्रहों की चाल संकेत दे रही है कि आज आपका भाग्य 'सूर्य की भांति' चमकने वाला है। लंबे समय से अंधेरे में भटक रहे आपके प्रयास आज रोशनी की ओर बढ़ेंगे। आज का दिन केवल छोटी-मोटी खुशियों का नहीं, बल्कि बड़े बदलावों का है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में क्या हलचल होने वाली है।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में एक नई पहचान लेकर आएगा। आपकी राशि के स्वामी शनि और सूर्य की स्थिति कुछ ऐसे योग बना रही है जो आपको अजेय बनाएंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो आज आपको किसी बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी से बुलावा आ सकता है। यह बदलाव आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ऑफिस में आपकी बातों को न केवल सुना जाएगा, बल्कि उन पर अमल भी किया जाएगा। उच्च अधिकारी आपकी कार्यक्षमता और निष्ठा के कायल होंगे। आज किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जो आपके भविष्य की नींव रखेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान और पदोन्नति के योग हैं।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आज का दिन आपकी झोली भरने वाला है। आपकी मेहनत अब नोटों में बदलने का समय आ गया है। शेयर बाजार, सट्टा या किसी पुराने निवेश से आज भारी धन लाभ होने की संभावना है। यदि आपका धन लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या किसी ने उधार लेकर वापस नहीं किया था, तो आज थोड़ा सा प्रयास करने पर वह पैसा वापस मिल सकता है। आज भूमि या भवन (Property) में निवेश करना आपके लिए "सोने पर सुहागा" साबित होगा। भविष्य में यह निवेश आपको कई गुना लाभ देगा।

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प्रेम और वैवाहिक जीवन
मकर राशि के लोग अक्सर थोड़े अंतर्मुखी और गंभीर होते हैं, लेकिन आज आपके रिश्तों में एक नई ताजगी और रोमांस का संचार होगा। जीवनसाथी के साथ चल रहे मनमुटाव आज पूरी तरह समाप्त होंगे। आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। शाम को किसी सरप्राइज की योजना बन सकती है। जो लोग किसी के प्रति आकर्षित हैं, उनके लिए आज अपनी भावनाओं का इजहार करना शुभ रहेगा। सितारे आपके पक्ष में हैं, इसलिए जवाब सकारात्मक मिलने की उम्मीद है। घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। माता-पिता का सहयोग आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा।

स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति
आज आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी खूबी उनका मानसिक बल है, जो आज चरम पर होगा। यदि आप हड्डियों या जोड़ों के दर्द से परेशान थे, तो आज आपको काफी सुधार महसूस होगा। सूर्य जैसा भाग्य चमकने का अर्थ यह भी है कि आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत देर तक स्क्रीन के सामने काम करने से बचें। सुबह की पहली किरण का स्वागत करें और कुछ समय सूर्य की रोशनी में बिताएं, इससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी।

शिक्षा और छात्र जीवन
छात्रों के लिए आज का दिन 'विजय' का है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपकी एकाग्रता को शिखर पर ले जाएगा। पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको कोई नया मेंटर या गुरु मिल सकता है।

आज के दिन को शुभ बनाने के विशेष उपाय
पीपल के पेड़ के नीचे दीपक: शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि देव की कृपा बनी रहेगी।
सूर्य देव को जल: सुबह तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें थोड़े लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। इससे आपके भाग्य की चमक बनी रहेगी।
काले कुत्ते को रोटी: आज किसी काले कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलाना आपकी बाधाओं को दूर करेगा।

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