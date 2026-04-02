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Makar Rashifal 4 April :  खुशियों की दस्तक ! 4 अप्रैल को मकर राशि वालों के घर आएगा कोई नन्हा मेहमान या पुराना यार

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 03:30 AM

makar rashifal 4 april

मकर राशि वालों के लिए पिछला कुछ समय काफी भागदौड़ भरा और नीरस रहा है। शनि की स्थिति अब आपके जीवन में 'स्थायित्व' और 'संतोष' लाने की दिशा में बढ़ रही है।

Makar Rashifal 4 April : मकर राशि वालों के लिए पिछला कुछ समय काफी भागदौड़ भरा और नीरस रहा है। शनि की स्थिति अब आपके जीवन में 'स्थायित्व' और 'संतोष' लाने की दिशा में बढ़ रही है। 4 अप्रैल को चंद्रमा का गोचर आपके 'सुख भाव' और 'पंचम भाव' (संतान और मित्र भाव) को विशेष रूप से सक्रिय कर रहा है। इसका सीधा संकेत है- कोई सुखद समाचार या कोई प्रिय व्यक्ति। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि खुशियों की यह दस्तक आपके जीवन में किस रूप में आने वाली है:

पहली संभावना: घर में नन्हे मेहमान का आगमन 
मकर राशि के उन जातकों के लिए 4 अप्रैल का दिन किसी वरदान से कम नहीं है जो लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे थे या परिवार विस्तार की योजना बना रहे थे। यदि परिवार में कोई महिला गर्भवती है, तो आज के दिन घर में किलकारी गूंजने के प्रबल योग बन रहे हैं। यह 'नन्हा मेहमान' आपके घर की रौनक बढ़ा देगा और पुराने सभी तनावों को खत्म कर देगा। यदि आपके बच्चे बड़े हैं, तो आज उनकी ओर से कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिसे सुनकर आपको गर्व महसूस होगा। यह उनकी शिक्षा, खेल या करियर से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है। घर में उत्सव जैसा वातावरण रहेगा और रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रह सकता है।

दूसरी संभावना: पुराने यार की वापसी
मकर राशि वाले दोस्ती निभाने में बहुत पक्के होते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण अक्सर पीछे छूट जाते हैं। 4 अप्रैल को कोई 'पुराना यार' आपकी यादों के झरोखे से निकलकर सीधे आपके सामने खड़ा हो सकता है। कॉलेज का कोई पुराना दोस्त या बचपन का वो साथी जिससे सालों से बात नहीं हुई थी, आज अचानक आपसे संपर्क कर सकता है। यह मुलाकात न केवल आपको पुरानी यादों में ले जाएगी, बल्कि आपको मानसिक रूप से बहुत हल्का कर देगी। पुराने दोस्त के साथ बिताया गया समय आपको यह अहसास कराएगा कि जीवन में केवल काम ही सब कुछ नहीं है। कोई पुरानी गलतफहमी जो दोस्ती के बीच आ गई थी, वह आज एक हंसी के साथ सुलझ जाएगी। मुमकिन है कि यह पुराना दोस्त आपके करियर या व्यापार में भी कोई नई राह दिखा दे।

पारिवारिक सुख
मकर राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन आज बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहेगा। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनका आशीर्वाद आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। यदि भाई-बहनों के साथ कोई मनमुटाव था, तो आज का दिन उसे खत्म करने के लिए सबसे अच्छा है। साथ मिलकर शाम का भोजन करना रिश्तों की कड़वाहट को खत्म कर देगा।

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करियर और वित्त
भले ही आज मुख्य फोकस खुशियों और रिश्तों पर है, लेकिन आपका करियर भी पीछे नहीं रहेगा। ऑफिस में आपके द्वारा किए गए पुराने कार्यों का श्रेय आज आपको मिल सकता है। आपके बॉस आपके 'डेडीकेशन' की तारीफ करेंगे। धन के मामले में दिन सामान्य से बेहतर है। किसी प्रियजन के लिए उपहार खरीदने में धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च आपको मानसिक संतुष्टि देगा।

सावधानियां: खुशियों के बीच न करें ये गलती
अति-उत्साह में लापरवाही: खुशियों के माहौल में अपनी सेहत या जरूरी काम को नजरअंदाज न करें।

पुरानी कड़वाहट न कुरेदें: जब पुराना यार मिले या परिवार साथ हो, तो पुरानी दुखद बातों का जिक्र न करें। वर्तमान का आनंद लें।

सेहत
आज आप शारीरिक रूप से काफी सक्रिय महसूस करेंगे। किसी प्रियजन के आने से या शुभ समाचार मिलने से आपका 'स्ट्रेस लेवल' काफी नीचे गिर जाएगा। आज शाम को टहलने जाएं या संगीत का आनंद लें, इससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी।

मकर राशि के लिए 4 अप्रैल के विशेष उपाय 
हनुमान जी की पूजा: शनिवार का दिन है और मकर राशि का स्वामी शनि है। हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। इससे आने वाली खुशियों में कोई बाधा नहीं आएगी।

बच्चों को उपहार: किसी अनाथालय में बच्चों को मिठाई या खिलौने बांटें। यह 'नन्हे मेहमान' की खुशी के योग को और मजबूत करेगा।

शनि मंत्र: 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें।

नीले रंग का दान: किसी जरूरतमंद को नीले रंग का वस्त्र दान करना शुभ रहेगा।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ अंक: 4, 8 और 13 ।
शुभ रंग: गहरा नीला और काला। हालांकि, आज खुशियों के स्वागत के लिए हल्का आसमानी पहनना आपके मूड को और बेहतर बनाएगा।

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