Manimahesh Yatra 2025: आज से शुरू होगी छड़ी यात्रा की दिव्य यात्रा, जानिए कहां-कहां रुकेगी जूना अखाड़ा की तीर्थ यात्रा

Edited By Prachi Sharma,Updated: 24 Aug, 2025 08:10 AM

manimahesh yatra 2025

Manimahesh Yatra 2025: चंबा जिला मुख्यालय स्थित दशनामी जूना अखाड़े से पवित्र छड़ी यात्रा आगामी 24 अगस्त को राधा अष्टमी के अवसर पर बड़े न्हौण स्नान के लिए मणिमहेश की ओर रवाना होगी। इस धार्मिक यात्रा की जानकारी जनसाली के महंत यतेंद्र गिरी ने साझा की।

उन्होंने बताया कि विधिवत पूजा-अर्चना के बाद शाम को यह छड़ी यात्रा प्रशासनिक अधिकारी की अगुवाई में अखाड़े से प्रस्थान करेगी और पहले दिन लक्ष्मीनारायण मंदिर में दर्शन करने के पश्चात राधा कृष्ण मंदिर, जुलाकड़ी में रात्रि विश्राम करेगी।

यात्रा के आगामी पड़ाव इस प्रकार होंगे:

25 अगस्त: सुबह 10 बजे जुलाकड़ी से प्रस्थान, शाम को राख में रुकेगी। 

इसके अगले दिन छड़ी यात्रा दुर्गेठी पहुंचेगी।

उसके बाद यात्रा भरमौर, फिर हड़सर, और धनछो होते हुए

30 अगस्त को पवित्र डल झील पहुंचेगी।

31 अगस्त को राधा अष्टमी के दिन डल झील में पवित्र स्नान के पश्चात यात्रा वापस अखाड़े के लिए लौटेगी।

मान्यता है कि जब तक यह पवित्र छड़ी डल झील नहीं पहुंचती, तब तक झील का टूटना यानी स्नान की विधि पूरी नहीं मानी जाती। यात्रा में शिव के चेले और कार्तिक स्वामी के गूर भी विशेष भूमिका निभाते हैं। हालांकि, इस बार यात्रा से पूर्व प्रशासन द्वारा संतों और अखाड़ा सदस्यों के साथ कोई बैठक नहीं की गई, जो कई सवाल खड़े करता है। पूर्व वर्षों में यात्रा से पहले योजना और समन्वय के लिए बैठक होती थी।

इसके अतिरिक्त, महंत यतेंद्र गिरी ने यह भी नाराजगी जताई कि वर्षों से दशनामी अखाड़े को मणिमहेश ट्रस्ट में शामिल नहीं किया गया है और उनका वैधानिक हिस्सा भी नहीं दिया गया। उन्होंने मांग की है कि अखाड़े को ट्रस्ट में उचित स्थान और अधिकार मिलें।

