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Meen Rashifal 10 April : मीन राशि वालों के लिए 10 अप्रैल है गोल्डन डे, सितारों ने दी है बड़ी खुशखबरी की दस्तक

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 04:10 AM

meen rashifal 10 april

10 अप्रैल 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज आपकी राशि में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है, जो इसे आपके लिए इस महीने का 'गोल्डन डे' बना देगा।

Meen Rashifal 10 April : 10 अप्रैल 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज आपकी राशि में ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहा है, जो इसे आपके लिए इस महीने का 'गोल्डन डे' बना देगा। मीन राशि वाले स्वभाव से आध्यात्मिक और कल्पनाशील होते हैं, और आज आपकी यही खूबियां आपको सफलता के नए शिखर पर ले जाएंगी। सितारे गवाही दे रहे हैं कि आज आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है।

करियर और व्यापार
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन, इंक्रीमेंट या किसी मनचाहे ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, तो आज आपकी वह मुराद पूरी हो सकती है। जो लोग सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है। व्यापारियों के लिए आज का दिन निवेश के लिहाज से सर्वोत्तम है। कोई पुरानी अटकी हुई डील आज अचानक फाइनल हो सकती है, जिससे बड़ा मुनाफा होगा। रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकती है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से 10 अप्रैल आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। आय के नए और स्थायी स्रोत बनेंगे। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था, तो आज उसके वापस मिलने की पूरी संभावना है। शेयर बाजार या रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए आज का समय अनुकूल है। आज आप अपने परिवार के लिए किसी बड़ी संपत्ति या कीमती वस्तु की खरीदारी भी कर सकते हैं।

लव लाइफ और रिश्ते
रिश्तों के मामले में आज का दिन किसी सपने जैसा सुंदर होगा। यदि आप सिंगल हैं और किसी को मन ही मन पसंद करते हैं, तो आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सही समय है। सितारों का साथ होने से परिणाम आपके पक्ष में आने की शत-प्रतिशत उम्मीद है। घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। संतान पक्ष से कोई ऐसी खबर मिलेगी, जिससे आपका मन गर्व और खुशी से भर जाएगा। जीवनसाथी के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा होगा।

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स्वास्थ्य
आज आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मीन राशि के जातकों को अक्सर पैरों में सूजन या नींद की कमी की समस्या होती है, जिसमें आज उल्लेखनीय सुधार दिखेगा। प्रकृति के करीब समय बिताना और योग करना आज आपकी इस सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देगा।

आज का विशेष गोल्डन उपाय
अपने इस सुनहरे दिन को और भी यादगार बनाने के लिए आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें पीले रंग की मिठाई या फल चढ़ाएं। 

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना आपके भाग्य को और अधिक बल प्रदान करेगा।

शुभ अंक: 3 और 12

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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