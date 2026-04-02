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Meen Rashifal 4  April : सावधान मीन राशि ! 4 अप्रैल को अति-उत्साह बिगाड़ सकता है खेल, निवेश से पहले पढ़ें ये चेतावनी

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 04:10 AM

meen rashifal 4 april

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 4 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से गुजरते हुए राहु के साथ युति बना सकता है या केतु की दृष्टि में हो सकता है। यह स्थिति Illusion पैदा करती है।

Meen Rashifal 4  April : ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 4 अप्रैल को चंद्रमा आपकी राशि से गुजरते हुए राहु के साथ युति बना सकता है या केतु की दृष्टि में हो सकता है। यह स्थिति Illusion पैदा करती है। आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वह शत-प्रतिशत सही है, लेकिन हकीकत कुछ और हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि आज आपको किन मोर्चों पर संभलकर चलने की जरूरत है।

निवेश की चेतावनी: लालच बन सकता है दलदल
मीन राशि के जातक आज धन के मामले में थोड़े जोखिम लेने वाले बन सकते हैं। लेकिन 4 अप्रैल को सितारों की चाल आपको चेतावनी दे रही है। आज कोई आपको 'रातों-रात अमीर' बनाने वाला स्कीम या जादुई निवेश का ऑफर दे सकता है। अति-उत्साह में आकर अपनी गाढ़ी कमाई ऐसी जगह न लगाएं जहाँ रिटर्न की कोई गारंटी न हो। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आज का दिन 'स्टॉप-लॉस' के साथ चलने का है। मार्केट की बढ़त को देखकर भारी निवेश करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यदि संभव हो, तो आज किसी बड़ी प्रॉपर्टी या नए बिजनेस वेंचर में पैसा लगाने का फैसला एक-दो दिन के लिए टाल दें। आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर 'भावनाओं' का पर्दा पड़ा हो सकता है।

करियर
कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा देखने लायक होगी, लेकिन यही ऊर्जा कब 'अहंकार' या 'जल्दबाजी' में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। उत्साह में आकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को ऐसी कोई सलाह न दें जो उन्हें चुनौती जैसी लगे। आज कम बोलें और ज्यादा सुनें की नीति अपनाएं। नए काम शुरू करने के जोश में पुराने और जरूरी प्रोजेक्ट्स को पेंडिंग न छोड़ें। आपकी एक छोटी सी चूक आपकी साख पर भारी पड़ सकती है। सहकर्मियों के काम में मीन मेख न निकालें। आज लोग आपकी आलोचना को सकारात्मक रूप से नहीं लेंगे।

व्यक्तिगत जीवन
मीन राशि वाले स्वभाव से भावुक होते हैं, लेकिन 4 अप्रैल को यह भावुकता 'अति' की सीमा पार कर सकती है। आज आप अपने जीवनसाथी या प्रेमी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठेंगे। जब वे उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, तो आपको गहरा दुख हो सकता है। अति-उत्साह में आकर किसी के सामने अपने दिल के सारे राज न खोलें। आज की गई 'ओवर-शेयरिंग' भविष्य में आपके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है।

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सेहत
आज आप शारीरिक रूप से बहुत एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक रूप से Anxiety घेर सकती है। जल्दबाजी में चलने या वाहन चलाने से बचें। पैर या टखने में मोच आने की आशंका है। आज पर्याप्त नींद लें और खुद को शांत रखने के लिए 'डीप ब्रीदिंग' का सहारा लें।

वो 3 गलतियां जो खेल बिगाड़ सकती हैं
बिना सोचे-समझे 'हां' कहना: किसी की मदद करने के चक्कर में या जोश में आकर ऐसा वादा न करें जिसे आप पूरा न कर पाएं।

कागजी कार्रवाई में ढील: निवेश या बैंक से जुड़े किसी भी पेपर पर बिना पढ़े साइन न करें। आज 'धोखा' मिलने की संभावना बनी हुई है।

दूसरों की सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा: अपनी Intuition की सुनें, न कि उस भीड़ की जो आपको केवल चमक-धमक दिखा रही है।

मीन राशि के लिए 4 अप्रैल के अचूक उपाय 
हनुमान अष्टक का पाठ: साहस को सही दिशा देने के लिए हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमान अष्टक का पाठ आपके भ्रम को दूर करेगा।

केसर का तिलक: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपका गुरु (बृहस्पति) मजबूत होगा और आपको सही निर्णय लेने की बुद्धि देगा।

पीली वस्तु का दान: किसी मंदिर में चने की दाल या केले का दान करें।

मंत्र जाप: 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' का 108 बार जाप करें।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ अंक: 3, 7 और 12 ।
शुभ रंग: पीला और केसरिया। 

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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