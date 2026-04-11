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Mesh Rashifal 13 April : सावधान मेष राशि वालों ! 13 अप्रैल को बन रहे हैं विशेष योग, निवेश करने से पहले पढ़ लें अपनी राशि का हाल

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 12:30 AM

mesh rashifal 13 april

मेष राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2026 का दिन उत्साह और सावधानी का एक अनूठा मिश्रण लेकर आ रहा है। आज आपकी कुंडली में कुछ ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो आपको लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक बड़े नुकसान का कारण भी बन सकती है।

Mesh Rashifal 13 April : मेष राशि के जातकों के लिए 13 अप्रैल 2026 का दिन उत्साह और सावधानी का एक अनूठा मिश्रण लेकर आ रहा है। आज आपकी कुंडली में कुछ ऐसे विशेष योग बन रहे हैं जो आपको लाभ तो दे सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक बड़े नुकसान का कारण भी बन सकती है। मंगल के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए आज का दिन 'रुको और सोचो' की नीति अपनाने का है।

निवेश पर विशेष सावधानी: जोखिम से बचें
आज ग्रहों की स्थिति आपके वित्तीय भाव में थोड़ी अस्थिरता दिखा रही है। यदि आप शेयर बाजार, प्रॉपर्टी या किसी नए व्यापार में बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन टाल देना ही बेहतर है। किसी के बहकावे में आकर अपनी जमापूंजी कहीं न लगाएं। निवेश से पहले किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार या घर के बड़े-बुजुर्गों से राय जरूर लें।

करियर और कार्यक्षेत्र
नौकरीपेशा: दफ्तर में आज आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, लेकिन आपका अति-उत्साह सहकर्मियों के साथ अनबन करा सकता है। अपने काम पर ध्यान दें और दूसरों के फटे में टांग न अड़ाएं। बिजनेस में आज सामान्य लाभ के योग हैं। नई डील फाइनल करने से पहले कागजी कार्रवाई को अच्छे से जांच लें।

पारिवारिक जीवन और रिश्ते
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सुखद रहेगा। 13 अप्रैल को बैसाखी और अन्य क्षेत्रीय त्योहारों का प्रभाव आपके घर में खुशियां ला सकता है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी समझ बढ़ेगी। छोटी-मोटी बातों को नजरअंदाज करना ही रिश्तों की मजबूती के लिए सही रहेगा।

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स्वास्थ्य और ऊर्जा
मेष राशि वाले आज शारीरिक रूप से सक्रिय महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। खान-पान में लापरवाही बरतने से पेट संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर के भोजन से परहेज करें।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल और नारंगी

आज का विशेष उपाय 
आज की नकारात्मकता को दूर करने के लिए सुबह हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही, पक्षियों को सात प्रकार का अनाज खिलाएं। ऐसा करने से आपके निवेश पर आने वाले संकट टलेंगे और मन में शांति बनी रहेगी।

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