Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Mesh Rashifal 15 March : मेष राशि का महा-उदय, 15 मार्च को टूटेगी असफलता की बेड़ियां, चमकेगा किस्मत का सितारा

Mesh Rashifal 15 March : मेष राशि का महा-उदय, 15 मार्च को टूटेगी असफलता की बेड़ियां, चमकेगा किस्मत का सितारा

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 12:30 AM

mesh rashifal 15 march

ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि को अग्नि तत्व और नेतृत्व की राशि माना गया है। 15 मार्च 2026 की तिथि मेष राशि के जातकों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली है।

Mesh Rashifal 15 March : ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि को अग्नि तत्व और नेतृत्व की राशि माना गया है। 15 मार्च 2026 की तिथि मेष राशि के जातकों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाली है। ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिषीय भाषा में भाग्य का उदय कहा जाता है। यदि पिछले कुछ समय से आप निराशा, असफलता और मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे थे, तो मान लीजिए कि वह अंधकार अब छंटने वाला है। आज का दिन आपके जीवन में ऊर्जा, उत्साह और नई संभावनाओं का संचार लेकर आया है।

ग्रहों की स्थिति और आपका भाग्य
15 मार्च को मेष राशि का स्वामी मंगल अपनी उच्च स्थिति में है, साथ ही चंद्रमा की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। यह स्थिति दर्शाती है कि आपकी मेहनत अब परिणामों में बदलने वाली है। शनि की ढैय्या या अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव जो अब तक आपकी प्रगति को रोके हुए थे, उनकी पकड़ कमजोर पड़ने वाली है। आज 'असफलता की बेड़ियां' टूटने का अर्थ है कि आपके उन कार्यों में गति आएगी जो महीनों या सालों से लंबित थे।

करियर और व्यापार
15 मार्च का दिन ऑफिस में आपके दबदबे को बढ़ाएगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी अब आपकी कार्यक्षमता पर संदेह करना बंद करेंगे और आपकी मेहनत का लोहा मानेंगे। यदि आप Promotion की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आज उस दिशा में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें किसी प्रतिष्ठित संस्थान से बुलावा आ सकता है। आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर आएगी, जिससे सहकर्मी भी आपकी मदद के लिए आगे रहेंगे।

व्यापारियों के लिए सुनहरी राह
व्यापार जगत से जुड़े मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन 'बम्पर मुनाफा' लेकर आ सकता है। यदि आप अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं या किसी नई शाखा की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ है। आयात-निर्यात से जुड़े लोगों को किसी विदेशी कंपनी के साथ बड़ी डील मिल सकती है। पुराने नुकसान की भरपाई होने से मन प्रसन्न रहेगा।

और ये भी पढ़े

आर्थिक पक्ष
मेष राशि के जातकों के लिए 15 मार्च आर्थिक रूप से एक 'टर्निंग पॉइंट' साबित होगा। शेयर बाजार, सट्टेबाजी या किसी पुराने निवेश से आपको अचानक बड़ा लाभ मिल सकता है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वह वापस नहीं मिल रहा था, तो आज थोड़े से प्रयास से वह राशि आपके पास लौट आएगी। भूमि या वाहन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज बातचीत आगे बढ़ाने का सही समय है। आपकी बचत करने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे भविष्य सुरक्षित महसूस होगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
ग्रहों की शुभता केवल काम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके निजी जीवन को भी महकाएगी। जो जातक सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। पुराने मतभेद सुलझेंगे और पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में पारदर्शिता आएगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा। यदि लंबे समय से किसी बात पर अनबन चल रही थी, तो आज वह दूर होगी। शाम का समय परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा या डिनर पर बीत सकता है। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
महा-उदय का अर्थ केवल धन से नहीं, बल्कि शारीरिक शक्ति से भी है। यदि आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, तो आज आपको काफी राहत महसूस होगी। योग और ध्यान की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा, जिससे मानसिक अशांति दूर होगी। ऊर्जा अधिक होने के कारण जल्दबाजी में वाहन न चलाएं। जोश में होश खोना भारी पड़ सकता है।

छात्रों के लिए विशेष
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मेष राशि के छात्रों के लिए 15 मार्च का सितारा बुलंद है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, तो आज वीजा या एडमिशन से जुड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं।

15 मार्च के लिए विशेष उपाय
हनुमान चालीसा का पाठ: सुबह स्नान के बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।

अर्घ्य दें: तांबे के लोटे में गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें।

दान: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल रंग के फल या गुड़ का दान करें।

मंत्र जाप: 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!