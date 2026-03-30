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Monthly Numerology April Prediction 2026: जन्मतिथि से जानिए आपके लिए कितना शुभ रहेगा अप्रैल का महीना

Edited By Updated: 30 Mar, 2026 03:15 PM

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Monthly Numerology April Prediction 2026: अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार व्यक्ति का मूलांक (Birth Number) उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। अप्रैल 2026 का महीना कई मूलांक के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है, वहीं कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता...

Monthly Numerology April Prediction 2026: अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार व्यक्ति का मूलांक (Birth Number) उसके जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। अप्रैल 2026 का महीना कई मूलांक के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है, वहीं कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आप अपनी जन्मतिथि के अनुसार अपना मूलांक निकाल सकते हैं (जैसे 1, 10, 19, 28 का मूलांक 1 होता है)। आइए जानते हैं अप्रैल माह का विस्तृत अंक राशिफल।

अप्रैल 2026 का महीना अंक ज्योतिष के अनुसार कई लोगों के लिए नई शुरुआत और सफलता का समय हो सकता है। सही दिशा में प्रयास करने से हर मूलांक अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)
अप्रैल का महीना आपके लिए करियर और आत्मविश्वास के लिहाज से बेहद शानदार रहेगा। नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और नए अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे।
सलाह: अहंकार से बचें और दूसरों की राय का सम्मान करें।

मूलांक 2 (2, 11, 20, 29)
यह महीना भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखने की जरूरत है।
सलाह: मन को शांत रखें और निर्णय सोच-समझकर लें।

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)
भाग्य आपका साथ देगा। शिक्षा, करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन में भी खुशियां रहेंगी।
सलाह: अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें।

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मूलांक 4 (4, 13, 22, 31)
अप्रैल में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी।
सलाह: जल्दबाजी से बचें और योजनाबद्ध तरीके से काम करें।

मूलांक 5 (5, 14, 23)
यह महीना आपके लिए बदलाव लेकर आएगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल है।
सलाह: जोखिम लेने से पहले सोच-विचार जरूर करें।

मूलांक 6 (6, 15, 24)
प्रेम और रिश्तों के लिए यह महीना बेहतरीन रहेगा। परिवार में खुशियां आएंगी। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
सलाह: खर्चों पर नियंत्रण रखें।

मूलांक 7 (7, 16, 25)
यह महीना आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति का है। काम में धीमी गति रहेगी, लेकिन मानसिक शांति मिलेगी।
सलाह: धैर्य रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें।

मूलांक 8 (8, 17, 26)
अप्रैल आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।
सलाह: अनुशासन बनाए रखें और विवादों से दूर रहें।

मूलांक 9 (9, 18, 27)
यह महीना आपके लिए ऊर्जा और सफलता लेकर आएगा। करियर में उन्नति के योग हैं। प्रेम जीवन भी अच्छा रहेगा।
सलाह: गुस्से पर नियंत्रण रखें।

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