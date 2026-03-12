जिस महिला का होता है ये मूलांक, वह करियर में गाड़ती है सफलता के झंडे, राहु बनाता है बेहद तेज

Edited By Prachi Sharma,Updated: 12 Mar, 2026 01:02 PM
मूलांक 4 की महिलाओं का व्यक्तित्व और राहु का प्रभाव
अंकशास्त्र में मूलांक 4 को 'राहु' का अंक माना गया है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक बदलाव, क्रांतिकारी विचार और तीक्ष्ण बुद्धि का प्रतीक है। जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है, उनका मूलांक 4 बनता है। राहु के प्रभाव के कारण ऐसी महिलाएं भीड़ से अलग दिखती हैं और उनमें गजब की मानसिक शक्ति होती है। ये महिलाएं स्वभाव से विद्रोही हो सकती हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे पुरानी और दकियानूसी परंपराओं को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करतीं। वे हर चीज़ के पीछे तर्क ढूंढती हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाती हैं।
करियर में सफलता के झंडे गाड़ना
रणनीतिक सोच और प्रबंधन:
ऐसी महिलाएं जन्मजात मैनेजर होती हैं। वे जटिल से जटिल कार्यों को बड़ी आसानी से सुलझा लेती हैं। कॉरपोरेट जगत हो या राजनीति, इनकी योजना बनाने की क्षमता इन्हें बहुत आगे ले जाती है।
तकनीकी और रचनात्मक क्षेत्रों में दबदबा:
राहु आधुनिकता का कारक है। इसलिए मूलांक 4 की महिलाएं अक्सर आईटी (IT), सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल होती हैं। इसके अलावा, इनकी रचनात्मक सोच इन्हें विज्ञापन, मीडिया और डिजाइनिंग में भी शीर्ष पर पहुँचाती है।
हार न मानने वाला जज्बा
इनके जीवन में उतार-चढ़ाव काफी आते हैं, लेकिन ये महिलाएं कभी हार नहीं मानतीं। संघर्ष इन्हें और अधिक मजबूत बनाता है। जब भी कोई इन्हें चुनौती देता है, ये अपनी पूरी ताकत से उसे पार करती हैं और सफलता का परचम लहराती हैं।
राहु कैसे बनाता है इन्हें बेहद तेज ?
राहु की ऊर्जा इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करती है। इनकी कुछ खास मानसिक विशेषताएं इस प्रकार हैं:
पूर्वाभास की शक्ति: मूलांक 4 की महिलाओं में गजब का सिक्सथ सेंस होता है। उन्हें आने वाले खतरों या अवसरों का आभास पहले ही हो जाता है, जो उन्हें बिजनेस या करियर में सही निर्णय लेने में मदद करता है।
अचानक मिलने वाली तरक्की: राहु का स्वभाव अचानक देना है। अक्सर देखा गया है कि इन महिलाओं के जीवन में सफलता रातों-रात आती है। कोई एक प्रोजेक्ट या एक विचार इन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है।
साहसी निर्णय: जहां दूसरे लोग डरते हैं, वहां ये महिलाएं जोखिम लेने से पीछे नहीं हटतीं। यही साहस इन्हें एक सफल उद्यमी या लीडर बनाता है।
मूलांक 4 की महिलाएं बहुत स्पष्टवादी होती हैं। उन्हें चापलूसी पसंद नहीं होती और वे जो महसूस करती हैं, वही कहती हैं। उनकी निष्ठा और ईमानदारी पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता। वे अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होती हैं और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हैं।
स्वतंत्रता इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये किसी के अधीन रहकर या दबाव में काम करना पसंद नहीं करतीं। यही कारण है कि ये अक्सर स्वतंत्र व्यवसाय या फ्रीलांसिंग में भी बहुत नाम कमाती हैं।
सावधानियां और उपाय
राहु की ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण, इन्हें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इन्हें अपने गुस्से और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कभी-कभी अधिक सोचने (Overthinking) की वजह से ये तनाव का शिकार हो सकती हैं।
करियर में और अधिक स्थिरता पाने के लिए इन्हें शनिवार के दिन पक्षियों को सात प्रकार का अनाज डालना चाहिए। साथ ही, भगवान गणेश की उपासना करना इनके लिए अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि गणेश जी राहु के दोषों को दूर कर बुद्धि को सही दिशा देते हैं।