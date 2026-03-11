Tortoise Ring: कछुए वाली अंगूठी पहनने से क्या होता है? जानें किन लोगों के लिए शुभ और किन राशियों को नहीं पहननी चाहिए कछुआ रिंग

Tortoise Ring: हिंदू धर्म, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कछुए को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है। यही कारण है कि कई लोग घर में कछुए की मूर्ति रखते हैं या कछुए के आकार की अंगूठी पहनते हैं। मान्यता है कि कछुए वाली अंगूठी (Tortoise Ring) पहनने से जीवन...

Tortoise Ring: हिंदू धर्म, ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कछुए को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है। यही कारण है कि कई लोग घर में कछुए की मूर्ति रखते हैं या कछुए के आकार की अंगूठी पहनते हैं। मान्यता है कि कछुए वाली अंगूठी (Tortoise Ring) पहनने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, आर्थिक स्थिरता आती है और व्यक्ति के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है।

हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह अंगूठी हर किसी के लिए लाभकारी नहीं होती। कुछ राशियों के लिए यह बेहद शुभ मानी जाती है, जबकि कुछ लोगों को इसे पहनने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं कछुए की अंगूठी पहनने के धार्मिक महत्व, इसके फायदे, पहनने के नियम और किन लोगों को इसे धारण नहीं करना चाहिए।

कछुए का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुए का संबंध भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से जोड़ा जाता है। पुराणों में बताया गया है कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कछुए का अवतार लिया था। इसलिए कछुए को स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

वास्तु शास्त्र में भी कछुए का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि घर या कार्यस्थल पर कछुए का प्रतीक रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं। इसी वजह से कई लोग कछुए की आकृति वाली अंगूठी पहनना शुभ मानते हैं।

कछुए वाली अंगूठी पहनने के फायदे

ज्योतिष और वास्तु मान्यताओं के अनुसार कछुए की अंगूठी पहनने से कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।

कछुए की अंगूठी आर्थिक स्थिरता और धन लाभ के अवसर बढ़ाने में सहायक मानी जाती है।

यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने में मददगार मानी जाती है।

इसे पहनने से मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ने की मान्यता है।

कई लोग मानते हैं कि कछुआ रिंग सोया हुआ भाग्य जगाने और करियर में तरक्की के अवसर बढ़ाने में भी सहायक हो सकती है।

हालांकि इन सभी मान्यताओं का आधार धार्मिक और ज्योतिषीय विश्वास हैं।

कछुए की अंगूठी पहनने के जरूरी नियम

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कछुए की अंगूठी पहनते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है।

कछुए की अंगूठी गुरुवार या शुक्रवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है।

इसे आमतौर पर दाएं हाथ की तर्जनी या मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है।

कछुए की अंगूठी चांदी की धातु में होना अधिक शुभ माना जाता है।

अंगूठी पहनते समय ध्यान रखें कि कछुए का मुख पहनने वाले व्यक्ति की ओर होना चाहिए।

कछुए की पीठ पर श्री का चिन्ह होना भी शुभ माना जाता है।

अंगूठी धारण करने से पहले उसे दूध और गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए। इसके बाद मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करके श्री सूक्त का पाठ करने के बाद अंगूठी पहनने की सलाह दी जाती है।

किन राशियों के लिए शुभ मानी जाती है कछुआ रिंग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों के लिए कछुए की अंगूठी विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि। इन राशियों के जातकों को कछुआ रिंग पहनने से आर्थिक प्रगति, मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलने की मान्यता है।

किन लोगों को नहीं पहननी चाहिए कछुए की अंगूठी

ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों के लोगों को कछुआ रिंग पहनने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मेष राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि।

मेष और सिंह अग्नि तत्व की राशियां हैं, इसलिए कछुए की शीतल ऊर्जा इनके स्वभाव में असंतुलन ला सकती है। वहीं वृश्चिक और मीन जल तत्व की राशियां हैं, जिनके लिए कछुआ रिंग कभी-कभी भावनात्मक अस्थिरता या स्वभाव में बदलाव का कारण बन सकती है।

सबसे जरूरी बात

ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी रत्न या विशेष अंगूठी को धारण करने से पहले कुंडली के अनुसार सलाह लेना जरूरी होता है। बिना ज्योतिषीय परामर्श के कछुए की अंगूठी पहनना कुछ मामलों में नौकरी, व्यापार या आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है।