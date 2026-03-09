Kind Hearted Numerology People : बेहद दिलदार और दानवीर होते हैं इस मूलांक के जातक, दूसरों की मदद के लिए रहते हैं हमेशा तैयार

Edited By Sarita Thapa,Updated: 09 Mar, 2026 03:58 PM
Kind Hearted Numerology People : अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख केवल एक संख्या नहीं होती, बल्कि यह हमारे स्वभाव के उन गहरे रहस्यों को भी उजागर करती है जो सामान्यतः दिखाई नहीं देते। अक्सर हम अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका हाथ देने के लिए हमेशा खुला रहता है और जिनका दिल दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाता है। अंक शास्त्र की दुनिया में कुछ खास मूलांक ऐसे होते हैं, जिन्हें जन्मजात दानी कहा जाता है। इन नंबरों के प्रभाव में आने वाले व्यक्ति न केवल स्वभाव से बेहद उदार और दिलदार होते हैं, बल्कि समाज कल्याण और दान-पुण्य के कार्यों में भी सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं कि वे कौन से मूलांक हैं, जिनकी दरियादिली की मिसाल दी जाती है।
मूलांक 3
जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 3 हैं और इनका स्वामी गुरु होता है। गुरु को ज्ञान और धर्म का प्रतीक माना जाता है। इस अंक के लोग स्वभाव से काफी उदार होते हैं। ये अक्सर धार्मिक संस्थाओं और स्कूलों में दान-पुण्य करते देखे जाते हैं। ये न केवल धन से, बल्कि अपने ज्ञान और सही सलाह से भी लोगों की मदद करते हैं। इनका मानना होता है कि बांटने से ही बढ़ता है।
मूलांक 6
जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 6 हैं और इनका स्वामी शुक्र है। हालांकि शुक्र को सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है, लेकिन इस अंक के लोग बहुत ही ममतामयी और देखभाल करने वाले होते हैं। ये लोग अपने परिवार ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। इनमें दूसरों का दुख समझने की अद्भुत क्षमता होती है। ये अक्सर गरीब बच्चों की शिक्षा या पशु-पक्षियों की सेवा में धन खर्च करना पसंद करते हैं।
मूलांक 9
अंक ज्योतिष में जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक होता है और इनका स्वामी मंगल है। इस अंक के लोग स्वभाव से बेहद साहसी और परोपकारी होते हैं। इनके लिए इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं होता। ये लोग अक्सर सामाजिक कार्यों और चैरिटी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये दूसरों की मदद के लिए अपनी खुशियों का त्याग करने से भी पीछे नहीं हटते। ये किसी की सहायता करते समय बदले में कुछ मिलने की उम्मीद नहीं रखते, जो इन्हें सच्चा दिलदार बनाता है।
