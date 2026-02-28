Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | प्यार में खुद को भुला देती हैं इस मूलांक की लड़कियां, बनती हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर

प्यार में खुद को भुला देती हैं इस मूलांक की लड़कियां, बनती हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर

Edited By Updated: 28 Feb, 2026 02:13 PM

mulank 2 traits

Numerology Predictions : अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख केवल एक संख्या नहीं होती, बल्कि यह हमारे स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य के कई गहरे राज खोलती है। अंक शास्त्र में 1 से 9 तक के मूलांक होते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खूबियां और...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Numerology Predictions : अंक ज्योतिष के अनुसार, हमारे जन्म की तारीख केवल एक संख्या नहीं होती, बल्कि यह हमारे स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य के कई गहरे राज खोलती है। अंक शास्त्र में 1 से 9 तक के मूलांक होते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। जब बात प्रेम और वैवाहिक जीवन की आती है, तो एक विशेष मूलांक ऐसा है जिसकी लड़कियां प्यार के मामले में मिसाल मानी जाती हैं। हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 की लड़कियों की। जिन लड़कियों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार, इस मूलांक का स्वामी चंद्रमा है। जिस तरह चंद्रमा शीतलता और प्रेम का प्रतीक है, उसी तरह इस मूलांक की लड़कियां भी स्वभाव से बेहद कोमल और समर्पित होती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्यों मूलांक 2 की लड़कियां प्यार में खुद को भुला देती हैं और क्यों वे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित होती हैं।

mulank 2 traits

चंद्रमा का प्रभाव
मूलांक 2 की लड़कियों पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव होता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए ये लड़कियां मानसिक रूप से बहुत संवेदनशील और भावुक होती हैं। इनके लिए भावनाएं किसी भी भौतिक सुख से ऊपर होती हैं। जब ये किसी से जुड़ती हैं, तो केवल दिमाग से नहीं बल्कि पूरी आत्मा से जुड़ती हैं।

और ये भी पढ़े

प्यार में पूर्ण समर्पण 
इस मूलांक की लड़कियों की सबसे बड़ी खूबी उनका निस्वार्थ प्रेम है। एक बार जब ये किसी को अपना जीवनसाथी मान लेती हैं, तो उसकी खुशी ही इनका मुख्य लक्ष्य बन जाता है। प्यार में ये इस कदर डूब जाती हैं कि अक्सर अपनी पसंद-नापसंद और अपनी जरूरतों को पीछे छोड़ देती हैं। साथी की एक मुस्कान के लिए ये बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहती हैं।

अद्भुत धैर्य और सहनशीलता
रिश्तों को निभाने के लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। मूलांक 2 की लड़कियां स्वभाव से बहुत शांत और धैर्यवान होती हैं। कठिन परिस्थितियों में भी ये अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़तीं। झगड़े या विवाद होने पर ये अक्सर चुप रहकर स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं, ताकि रिश्ता न टूटे।

पार्टनर की भावनाओं की कद्र करना
ये लड़कियां बिना कहे ही अपने साथी के मन की बात समझ लेती हैं। इनका Intuition बहुत मजबूत होता है। यदि इनका पार्टनर दुखी है या किसी तनाव में है, तो ये अपनी पूरी शक्ति उसे उस स्थिति से बाहर निकालने में लगा देती हैं। एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर वही है जो आपको समझे, और इस मामले में मूलांक 2 की लड़कियां अव्वल होती हैं।

mulank 2 traits

घर और परिवार को जोड़ने वाली कड़ी
अंक ज्योतिष कहता है कि मूलांक 2 की लड़कियां न केवल अच्छी पत्नी, बल्कि एक बेहतरीन बहू और मां भी साबित होती हैं। इनके भीतर ममता और देखभाल करने की प्रवृत्ति कूट-कूट कर भरी होती है। ये अपने ससुराल के हर सदस्य के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती हैं और घर में शांति का माहौल बनाए रखती हैं।

मूलांक 2 की लड़कियों की कुछ चुनौतियां
जहां इनकी खूबियां इन्हें महान बनाती हैं, वहीं कुछ बातें इनके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। कई बार ज्यादा इमोशनल होने के कारण लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। साथी की खुशी में इतना खो जाना कि खुद का व्यक्तित्व ओझल होने लगे, यह इनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता। चंद्रमा की कलाओं की तरह इनका मूड भी कभी-कभी तेजी से बदलता है, जिससे पार्टनर थोड़ा भ्रमित हो सकता है।

मूलांक 2 की लड़कियों के लिए 'बेस्ट मैच'
अंक ज्योतिष के अनुसार, मूलांक 2 की लड़कियों की जोड़ी मूलांक 1, 3 और 7 के पुरुषों के साथ बहुत अच्छी जमती है।

मूलांक 1: इन्हें सुरक्षा और नेतृत्व प्रदान करता है।

मूलांक 3 : इनके जीवन में ज्ञान और स्थिरता लाता है।

mulank 2 traits
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!