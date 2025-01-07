आप भी हैं मानसिक शांति और सुरक्षा की तलाश में तो घर ले आएं हनुमान जी का ये रूप

Vastu Tips for Panchmukhi Hanuman: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या मूर्ति लगाने के लिए कुछ खास दिशा और स्थान निर्धारित हैं, जिन्हें सही तरीके से लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Vastu Tips for Panchmukhi Hanuman: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या मूर्ति लगाने के लिए कुछ खास दिशा और स्थान निर्धारित हैं, जिन्हें सही तरीके से लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र घर के दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए और पूजा कक्ष या किसी दीवार पर जहां यह सामने न आए, यह बेहतर रहेगा। ध्यान रखें कि यह चित्र घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति लाए न कि नकारात्मकता को बढ़ाए।

हनुमान जी का चेहरा और मुद्रा:

पंचमुखी हनुमान जी का चित्र जिसमें उनका पांच मुख दिखाई दे रहे हों, यह अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। इस चित्र में हनुमान जी की मुद्रा को शांत और शुभ्र रूप में रखें।

दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा:

पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या मूर्ति घर के दक्षिण दिशा या दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा को "यम" की दिशा भी कहा जाता है और हनुमान जी को संकटमोचन माना जाता है, जो इस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं।

मुख्य प्रवेश द्वार से दूर:

पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य प्रवेश द्वार के सामने नहीं लगाना चाहिए। यह घर में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इसे घर के अंदर किसी दीवार पर लगाना चाहिए, जहां से यह दिखाई दे लेकिन प्रवेश द्वार के सामने न हो।

पूजा स्थान में रखें:

यदि आपके घर में पूजा स्थल है तो वहां पर भी पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या मूर्ति रखी जा सकती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो मानसिक शांति और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं।



मुख्य कमरे में न लगाएं:

पंचमुखी हनुमान जी का चित्र या मूर्ति मुख्य बैठने या सोने के कमरे में नहीं लगाना चाहिए। इसे विशेष रूप से पूजा कक्ष या दक्षिण दिशा में किसी दीवार पर लगाया जाए तो अधिक लाभकारी रहेगा।



चित्र या मूर्ति का आकार:

हनुमान जी का चित्र या मूर्ति बड़ी न हो बल्कि मध्यम आकार का हो। अत्यधिक बड़ा चित्र घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकता है।