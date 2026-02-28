Lion Photo in Home Vastu: शेर की तस्वीर से बढ़ती है कलह? पढ़ें वास्तु चेतावनी

Lion Photo Vastu Tips: घर सजाते समय हम अक्सर सुंदर पेंटिंग और आकर्षक तस्वीरें लगा लेते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार हर चित्र घर की ऊर्जा (Energy Flow) को प्रभावित करता है। विशेष रूप से शेर (Lion) की तस्वीर को लेकर वास्तु में सावधानी बरतने की...

वास्तु ग्रंथ जैसे समरांगण सूत्रधार, प्रासाद मंडन और बृहत संहिता में बताया गया है कि घर में रखी वस्तुएं वहां रहने वाले लोगों के स्वभाव, संबंध और समृद्धि पर गहरा प्रभाव डालती हैं।





शेर की तस्वीर क्यों मानी जाती है अशुभ?

शेर को जंगल का राजा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार शेर आक्रामकता, अहंकार और प्रभुत्व (Dominance) का प्रतीक भी है।



घर में शेर की तस्वीर लगाने से:

परिवार के सदस्यों में वाद-विवाद बढ़ सकते हैं।

क्रोध और तनाव की स्थिति बन सकती है।

रिश्तों में अहंकार टकराव पैदा कर सकता है।

वास्तु सिद्धांत कहते हैं कि घर शांति और सौहार्द का स्थान है, इसलिए यहां उग्र और हिंसक पशुओं की तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए।



नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा

आक्रामक पशुओं की तस्वीरें घर की सकारात्मक ऊर्जा को बाधित कर सकती हैं। वास्तु के अनुसार, दीवारों पर लगे चित्र मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। शेर, बाघ या युद्ध दर्शाने वाली तस्वीरें मानसिक अशांति बढ़ा सकती हैं। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। बच्चों के स्वभाव पर भी असर पड़ता है।



किन तस्वीरों से बचें?

वास्तु के अनुसार निम्न पक्षियों/पशुओं की तस्वीरें भी घर में नहीं लगानी चाहिए गिद्ध, उल्लू, कौआ, बाज और बगुला। इनको अशुभ संकेत और एकाकीपन का प्रतीक माना गया है।



कौन सी तस्वीरें मानी जाती हैं शुभ?

घर में शांत और सकारात्मक प्रतीकों वाली तस्वीरें लगाना श्रेष्ठ माना गया है। जैसे:

गाय – समृद्धि और मातृत्व का प्रतीक

सात दौड़ते घोड़े – सफलता और प्रगति

हाथी – शक्ति और स्थिरता

कछुआ – दीर्घायु

हंस – ज्ञान और विवेक

मोर – सौभाग्य और सुंदरता



ये प्रतीक घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौहार्द बढ़ाते हैं।



वास्तु शास्त्र के अनुसार घर केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र होता है। इसलिए सजावट करते समय केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप घर में सुख-शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो शेर जैसी आक्रामक तस्वीरों से बचें और शुभ प्रतीकों को अपनाएं।