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Pisces Horoscope 20 march 2026: आज का दिन मीन राशि वालों के लिए कितना शुभ रहेगा, जानें राशिफल

Edited By Updated: 20 Mar, 2026 04:10 AM

pisces horoscope 20 march 2026

Meen Rashifal 20 march 2026 आज का मीन राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए बेहद खास और प्रभावशाली रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज आपकी ही राशि में कई प्रमुख ग्रह सक्रिय हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व, करियर, धन...

Meen Rashifal 20 march 2026 आज का मीन राशिफल 20 मार्च 2026: 20 मार्च 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए बेहद खास और प्रभावशाली रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज आपकी ही राशि में कई प्रमुख ग्रह सक्रिय हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व, करियर, धन और रिश्तों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। यह दिन आपके लिए नए अवसर, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत दे रहा है।

ग्रह गोचर का प्रभाव
आज सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि मीन राशि में स्थित होकर एक विशेष योग बना रहे हैं। यह स्थिति आपके प्रथम भाव (स्वभाव, व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता) को सक्रिय कर रही है। सूर्य आपको आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता देगा। चंद्रमा आपकी भावनाओं को गहराई देगा। शुक्र आकर्षण और संबंधों में मधुरता बढ़ाएगा। शनि अनुशासन और जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। यह योग दर्शाता है कि आज आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

करियर राशिफल
करियर के लिहाज से आज का दिन अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है।

सकारात्मक संकेत:
नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी। नए अवसर सामने आएंगे। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो आज आपको अच्छा ऑफर मिल सकता है।

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व्यापारियों के लिए:
बिजनेस में तेजी आएगी। नए क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं। निवेश से लाभ मिलने की संभावना है।

सलाह:
अपने कौशल और आत्मविश्वास का पूरा उपयोग करें, सफलता निश्चित है।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक मामलों में आज का दिन बेहद लाभकारी साबित हो सकता है।

सकारात्मक पक्ष:
अचानक धन लाभ के योग। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं।

सावधानी:
अनावश्यक खर्चों से बचें। बड़े निवेश से पहले सलाह लें।

सलाह:
आज धन का सही प्रबंधन भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बेहद खास है।

रिलेशनशिप में:
पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी। रिश्ते में प्यार और विश्वास मजबूत होगा।

सिंगल लोगों के लिए:
नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है

विवाहित लोगों के लिए:
दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

सलाह:
अपने रिश्तों को समय दें और खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें।

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा।

संभावित समस्याएं:
हल्की थकान
नींद की कमी

क्या करें:
योग और ध्यान करें।
संतुलित आहार लें।
पर्याप्त नींद लें।
मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

छात्रों और युवाओं के लिए
छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल है।
पढ़ाई में मन लगेगा।
परीक्षा में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
युवाओं के लिए यह समय करियर को लेकर बड़े निर्णय लेने का है।

आज का गुडलक
लकी रंग: पीला
लकी नंबर: 3
लकी समय: सुबह 9:00 से 11:00 बजे
लकी दिशा: उत्तर-पूर्व

शुभ उपाय (Upay)
भगवान विष्णु की पूजा करें।
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें।
पीले वस्त्र या हल्दी का दान करें।
इन उपायों से भाग्य मजबूत होगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी।

आज की सावधानियां
जल्दबाजी में निर्णय न लें।
अनावश्यक खर्चों से बचें।
किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें।
स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें।

20 मार्च 2026 का दिन मीन राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ और अवसरों से भरा हुआ है। जहां एक ओर करियर और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं, वहीं दूसरी ओर प्रेम जीवन में भी खुशियां आएंगी। यह दिन आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर दे रहा है। यदि आप सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी।

आज का मंत्र: “आत्मविश्वास और सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है।”

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

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