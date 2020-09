क्या आपके व्यापार में मंदे का दौर चल रहा है? कमाई तो है बरकत नहीं हो रही? नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है? पूरी मेहनत से दफ्तर में काम तो करते हैं लेकिन बॉस नाराज रहता है?

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Vastu Tips To Give Wings To Your Career: क्या आपके व्यापार में मंदे का दौर चल रहा है ? कमाई तो है बरकत नहीं हो रही ? नौकरी मिलने में परेशानी हो रही है ? पूरी मेहनत से दफ्तर में काम तो करते हैं लेकिन बॉस नाराज रहता है ?



इन सभी समस्याओं का कारण कहीं न कहीं वास्तुदोष भी हो सकता है। आप बस घर में थोड़ा सा फेरबदल करके अपनी प्रोफैशनल लाइफ में जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आईए जानें कैसे-



घर का ईशान कोण टूटा-फूटा होगा या ईशान भाग उठा होगा तो पिता-पुत्र के संबंधों में दरार आ जाती है। अत: संबंधों की दरारों को भरने के लिए ईशान कोण की दरारों को सदा भर कर रखें।



घर के उत्तर-पूर्व में किचन अथवा वॉशरूम होने से पारिवारिक सदस्यों के सेहत और संबंध दोनों त्रस्त होते हैं।



किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान अथवा गर्मी पैदा करने वाले उपकरण उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं रखने चाहिए। इससे घर-परिवार को अपमान सहना पड़ता है।





घर की उत्तर-पूर्व दिशा में डस्टबिन रखने से घर के लोग एक दूसरे के लिए जलन की भावना रखते हैं।



सूर्यभेदी प्लाट पर कभी घर न बनाएं। इससे घर में मनमुटाव बना रहता है।



कांच को शयनकक्ष में नहीं रखना चाहिए। अगर आईना हो तो उसे भी हमेशा ढक कर रखें। कांच नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है जिससे घर में रोग और शोक फैलते हैं।



घर को सदा साफ और स्वच्छ रखें। इससे सुख-शांति का संचार होता है।



आग्नेय कोण में धन रखने से धन घटता है क्योंकि घर के मुखिया की आमदनी घर के खर्चे से कम होने के कारण कर्ज की स्थिति बनी रहती है।