Rahu Gochar 2025: राहु का गोचर सितंबर में लेकर आएगा धन-समृद्धि, जानिए किन 3 राशियों की किस्मत में होगा बदलाव

Edited By Prachi Sharma,Updated: 20 Aug, 2025 07:00 AM
Rahu Gochar 2025: सितंबर 2025 में राहु का गोचर एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी, जिसका प्रभाव विशेष रूप से कुछ राशियों पर गहरा पड़ेगा। राहु, जो कि छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है, हमेशा से ही जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला माना जाता है
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
Rahu Gochar 2025: सितंबर 2025 में राहु का गोचर एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होगी, जिसका प्रभाव विशेष रूप से कुछ राशियों पर गहरा पड़ेगा। राहु, जो कि छाया ग्रह के रूप में जाना जाता है, हमेशा से ही जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला माना जाता है। इसका गोचर यानी स्थान परिवर्तन ज्योतिष में खास तौर पर फलदायी या चुनौतीपूर्ण प्रभाव लेकर आता है। इस बार सितंबर में राहु का गोचर तीन राशियों की किस्मत को धन-समृद्धि की ओर ले जाएगा और उनके जीवन में आर्थिक उन्नति के नए द्वार खोलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं इस गोचर का प्रभाव और किन राशियों को मिलेगा इसका विशेष लाभ। इस वर्ष राहु का गोचर 21 सितंबर को भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में सुबह 11:50 बजे से होगा।
किन राशियों पर होगा राहु गोचर का प्रभाव?
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। इस राशि के लोग करियर और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल करेंगे। नए अवसर मिलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी और निवेश से अच्छा मुनाफा होगा। खासकर उन लोगों के लिए यह समय अनुकूल है जो लंबे समय से वित्तीय स्थिरता की तलाश में थे।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए भी यह समय खुशियों भरा होगा। राहु का गोचर उनके भाग्य को मजबूत करेगा और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन या बेहतर वेतन मिलने की संभावना है, जबकि व्यवसायियों के लिए नई डील्स और साझेदारी फायदेमंद साबित होगी। इसके साथ ही परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लिए यह गोचर जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार लेकर आएगा। खासकर वित्तीय मामलों में यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। बड़े प्रोजेक्ट्स या निवेश योजनाएं सफल होंगी, जिससे धन लाभ होगा। साथ ही, राहु के प्रभाव से मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, जो आगे की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।