Daily horoscope : आज इन राशियों को तनाव और परेशानियों से मिलेगी राहत

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 08 Aug, 2025 08:14 AM

मेष- चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ सितारा सेहत के लिए ढीला, पांव फिसलने का भी डर रहेगा, इसलिए दोनों मामलों में एहतियात रखनी

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष- चू,चे,चो, ला,ली,लू,ले,लो,अ

सितारा सेहत के लिए ढीला, पांव फिसलने का भी डर रहेगा, इसलिए दोनों मामलों में एहतियात रखनी जरूरी, मगर अर्थ दशा ठीकठाक।

वृष- ई,उ,ए,ओ,वा,वी,वु,वे,वो

अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर मधुरता, तालमेल बढ़ेगा।

मिथुन- क,की,कु,घ,छ,के,को,ह

संतान के सुपोर्टिव रुख के कारण आप की न सिर्फ कोई समस्या ही सुलझ सकती है, बल्कि हर फ्रंट पर बेहतरी भी होगी, मान यश की प्राप्ति।

कर्क- हि,हे,हु,हो,डा,डी,डू,डे,डो

धार्मिक काम करने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने कथा-वार्ता भजन-कीर्तन सुनने में जी लगेगा, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।

सिंह- मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टु,टे

चूंकि सितारा उलझनों-झमेलों वाला है इसलिए सोचे-विचारे बगैर कोई काम न करें, अपने आपको पंगों से भी बचा कर रखना चाहिए।

कन्या- टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठे,पे,पो

सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, यत्न करने पर कोई कारोबारी समस्या भी सुलझ सकती है, वैसे हर तरह से बेहतरी होगी।

आज का राशिफल 8 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

Tarot Card Rashifal (8th August): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

लव राशिफल 8 अगस्त- जिया धड़क धड़क जाए

तुला- रा,री,रू,रे,रो,ता,ती,तू,ते

राजकीय कामों में कामयाबी मिलेगी, बड़े लोग भी सुपोर्टिव तथा साफ्ट बने रहेंगे, शत्रु आपके समक्ष ठहरने की हिम्मत न कर सकेंगे।

वृश्चिक- तो,ना,नी,नू,ने, यो,या,यि,यु

व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, यत्नों तथा प्रोग्रामों में विजय मिलेगी, खुशदिल मूड के कारण आपको हर काम सहज दिखेगा।

धनु- ये,यो,भा,भी,भू,धा,फ,ढ,भे

कोर्ट-कचहरी के साथ जुड़े किसी काम के लिए आपकी शुरूआती कोशिश अच्छा रिजल्ट देगी, शत्रु कमजोर रहेंगे।

मकर- भो,जा,जी,जू,खि, खा,खु, खो, गा,गि

किसी सज्जन मित्र की मदद के साथ आपकी कोई उलझी रुकी समस्या सुलझने के करीब पहुंचेगी, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा।

कुम्भ- गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द

किसी मजबूत शत्रु के कारण आपकी परेशानियां, समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए उनसे फासला रखना जरूरी, मन भी टैंस रहेगा।

मीन- दा,दु,थ,झ,दे,दो,चा,चि

ड्रिंक्स, कैमिकल्स, पेंट्स, पैट्रोलियम, पैट्रोलियम तथा सी प्रॉडक्ट्स का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा।