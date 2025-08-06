Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • लव राशिफल 8 अगस्त-  जिया धड़क धड़क जाए

लव राशिफल 8 अगस्त-  जिया धड़क धड़क जाए

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 08 Aug, 2025 06:35 AM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी की आंखों के इशारों की भाषा तन-बदन में आग लगा देगी। क्रश को किसी अन्य की बांहों में

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज साथी की आंखों के इशारों की भाषा तन-बदन में आग लगा देगी। क्रश को किसी अन्य की बांहों में देखकर सिंगल के दिल की धड़कनें तेज होंगी।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। अतीत से संबंधित बहुत सारी बातें सांझा करेंगे। भविष्य की प्लानिंग भी करेंगे।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) लव लाइफ में नयापन और ताजगी लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जिससे दोनों का लव बॉन्ड स्ट्रांग होगा। सिंगल फ्लर्टिंग करते-करते सच्चे प्यार में पड़ सकते हैं।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज साथी की बढ़िया सलाह के कारण बड़ी सफलता प्राप्त होगी। विरोध भी समर्थन करेंगे। पार्टनर के साथ विदेश यात्रा की योजना बन सकती है। 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) पार्टनर के साथ रोमांटिक जगह घूमने का प्लान बनाएंगे। दिल भर कर मौज-मस्ती करेंगे। सिंगल अपने लिए प्रेम खोजने का प्रयास करेंगे लेकिन असफल रहेंगे।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) मैरिड लाइफ में उतार-चढ़ाव बने रहेंगे। संभव है साथी के साथ कोई गलतफहमी हो जाए लेकिन जल्दी परिस्थितियां सुधर सकती हैं। लव लाइफ को बेहतर होने में समय लगेगा।  

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज आपकी उन्नति होगी, जिससे सारा दिन खुशहाली भरे माहौल का आनंद उठाएंगे। साथी से बहुत सारा प्यार और सराहना मिलेगी।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज आपकी हसीन अदाएं साथी को घायल कर देंगी।  सिंगल को फील होगा रोमांस के बिना प्रेम का अस्तित्व नहीं होता।

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज का दिन बहुत उत्तम रहने वाला है। परिवार के साथ खुशनुमा दिन व्यतित होगा। संभव है कोई मांगलिक कार्य का आयोजन करें। लव लाइफ हसीन रहेगी।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज अपको महसूस होगा आपका रिश्ता न केवल प्यार बल्कि आत्मियता से जुड़ा है। दोनों फिलिंग्स शेयर करेंगे। सिंगल नए संबंध जोड़ने के लिए बेकरार रहेंगे।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) पार्टनर का मूड रोमांटिक बनाने के लिए कुछ अधिक ही यत्न करने पड़ेंगे लेकिन चरम सुख की प्राप्ति होगी। सिंगल में रोमांस की तलब जागेगी लेकिन लव लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे।  

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज साथी को रोमांस की तलब कुछ ऐसी लगेगी की आप इरिटेट हो जाएंगे। वो दिवाने बने रहेंगे। सिंगल किसी के प्यार में पड़कर अपनी सुध-बुध खो बैठेंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!