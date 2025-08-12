Main Menu

  • Daily horoscope : आज इन राशियों को ग्रहों और नक्षत्रों की चाल देगी कुछ खास

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 13 Aug, 2025 06:43 AM

rashifal in hindi

मेष : चूंकि आम सितारा कमजोर है इसलिए अपने आपको उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों से

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : चूंकि आम सितारा कमजोर है इसलिए अपने आपको उलझनों, झमेलों, पेचीदगियों से बचाकर रखना सही रहेगा। 

वृष: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग भी लाभ देगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मिथुन: जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, बड़े लोग आपके प्रति सॉफ्ट रुख रखेंगे तथा आपकी बात ध्यान से सुनेंगे।

कर्क : आम सितारा सुदृढ़, इरादों में मजबूती, मनोबल-दबदबा बना रहेगा, शुभ कामों में ध्यान, आम हालात भी बेहतर रहेंगे।

सिंह: चूंकि सितारा पेट को अपसैट रखने वाला, इसलिए खान-पान में मर्यादित रहना सही रहेगा, नुकसान का भी डर है।

कन्या : अर्थ तथा कारोबारी दशा बेहतर, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कुछ न कुछ बेहतरी तथा पेशकदमी जरूर होगी।

तुला: मन अशांत, परेशान तथा डिस्टर्ब सा रहेगा, जिस कारण आप अपने किसी भी प्रोग्राम या यत्न को आगे न बढ़ा सकेंगे।

वृश्चिक : समय कामयाबी तथा इज्जत-मान वाला, कामकाजी दशा संतोषजनक, धार्मिक कामों में रुचि, मन सफर के लिए राजी रहेगा। 

धनु : कोर्ट-कचहरी के काम हाथ में लेने के लिए समय अच्छा, मान-सम्मान की प्राप्ति, आम तौर पर आप दूसरों पर प्रभावी रहेंगे।

मकर : यदि किसी बड़े व्यक्ति से मदद लेने के लिए आप उसे अप्रोच करेंगे, तो वह आपकी बात ध्यान से सुनेगा।

कुम्भ : टीचिंग, कोचिंग, मैडिसिन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी, डिजाइनिंग का काम करने वालों की अर्थ दशा कंफर्टेबल रहेगी।

मीन: व्यापार तथा कामकाज की दशा बेहतर, कोशिशों में कामयाबी मिलेगी, मगर रेशा, नजला, जुकाम की शिकायत तथा मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखें।

