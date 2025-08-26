Main Menu

Daily horoscope : देखिए, क्या कहती है आपकी राशि

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Aug, 2025 07:51 AM

rashifal in hindi

मेष : डरे-डरे मन तथा कमजोर मनोबल के कारण मन किसी भी काम प्रोजैक्ट को हाथ में

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मेष : डरे-डरे मन तथा कमजोर मनोबल के कारण मन किसी भी काम प्रोजैक्ट को हाथ में लेने के लिए राजी न होगा।

वृष: यत्न करने पर आप अपनी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ हद तक सफल हो सकते हैं, सफर के लिए मन राजी रहेगा।

मिथुन: प्रॉपर्टी के काम को हाथ में लेने या उसके लिए भागदौड़ करने वास्ते समय अच्छा, मगर घटिया लोगों के साथ मेलजोल न रखें।

कर्क : बड़े लोगों के साथ मेलजोल फ्रूटफुल रहेगा, शत्रु आपके सम्मुख टिक न सकेंगे, कामकाजी साथी तालमेल रखेंगे।

सिंह: सितारा धन लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग अच्छा रिजल्ट देगी, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।

कन्या: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, कोशिशों-इरादों में कामयाबी मिलेगी, मगर घरेलू मोर्चा पर कुछ तनातनी रहने का डर।

तुला: सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला, नुकसान का भी डर।

वृश्चिक : खेती उत्पादों, खेती उपकरणों, खादों-बीजों, करियाना वस्तुओं, गारमैंट्स का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।

धनु : किसी अफसर के सॉफ्ट एवं लचकीले रुख के कारण आपको अपनी किसी समस्या को संवारने में मदद मिलेगी।

मकर : आम सितारा बलवान जो आपको दूसरों पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, कामकाजी दशा भी ठीक-ठाक रहेगी।

कुम्भ : पेट के मामले में अटैन्टिव रहना सही रहेगा, खान-पान में भी बद परहेजी न करें, सफर भी टाल दें।

मीन: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी, मगर स्वभाव में क्रोध बना रहेगा।

