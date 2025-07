Sawan Somvar Vrat: सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जानें पूरी List

Sawan Somvar Vrat food rules: सावन सोमवार में व्रत रखने वाले श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं और विशेष संयम व सात्त्विकता का पालन करते हैं। इस दिन भोजन से जुड़ी कुछ विशेष परंपराएं और निषेध होते हैं, ताकि व्रत का संकल्प पूर्ण रूप से फलदायी हो।...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Sawan Somvar Vrat 2025: 11 जुलाई शुक्रवार से श्रावण माह का प्रारंभ हो गया है। अब एक महीने तक हर तरफ भोले बाबा के नाम की गूंज सुनाई देगी। सावन के महीने में सोमवार के व्रत की सर्वाधिक महिमा है। यह भगवान शिव का जहां सर्वप्रिय मास है, वहीं सोमवार के दिन भगवान शिव एवं मां पार्वती के पूजन के साथ ही शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा का पात्र सहज ही बना जा सकता है। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए सावन के सोमवार को व्रत करने का शास्त्रानुसार विधान है। जो कन्याएं अपनी इच्छानुसार पति पाना चाहती हैं अथवा जिनके विवाह आदि में किसी प्रकार की रुकावट आ रही हो उनके लिए तो सावन के सोमवार का व्रत ही कल्पतरु के समान है। शिवपुराण के अनुसार जिस कामना से कोई सावन सोमवार का व्रत करता है उसकी वह कामना अवश्य एवं अति शीघ्र पूरी हो जाती है।

Sawan Somvar Vrat food rules: सावन सोमवार में व्रत रखने वाले श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं और विशेष संयम व सात्त्विकता का पालन करते हैं। इस दिन भोजन से जुड़ी कुछ विशेष परंपराएं और निषेध होते हैं, ताकि व्रत का संकल्प पूर्ण रूप से फलदायी हो। सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं:

What can we eat during Sawan Monday fast सावन सोमवार व्रत में क्या खा सकते हैं: व्रत में केवल सात्त्विक भोजन करना चाहिए।

फल और दूध: केला, सेब, पपीता, अंगूर, नारियल पानी, दूध, दही आदि।

सिंघाड़ा या कुट्टू का आटा: इससे बनी पूड़ी या पराठा खा सकते हैं।

राजगिरा (अमरंथ): इससे बनी खीर या पराठा उपयुक्त है।

आलू, शकरकंद, अरबी: बिना प्याज-लहसुन के सब्जी बना सकते हैं।

साबूदाना (सागो): खिचड़ी, वड़ा, खीर आदि बना सकते हैं।

सेंधा नमक: साधारण नमक की जगह इसका प्रयोग करें।

शुद्ध घी: तला हुआ भोजन भी शुद्ध घी में बना हो तो व्रत में मान्य होता है।

मखाना: भूनकर या खीर के रूप में।



What not to eat during Sawan Monday fast सावन सोमवार व्रत में क्या नहीं खाएं: ये चीज़ें सावन सोमवार व्रत में निषिद्ध हैं।

नमक (साधारण): व्रत में केवल सेंधा नमक का उपयोग करें।

अनाज: चावल, गेहूं, दलिया आदि पूर्ण रूप से वर्जित हैं।

प्याज और लहसुन: ये तामसिक माने जाते हैं और व्रत में वर्जित होते हैं।

मांसाहारी भोजन: पूर्ण रूप से निषेध है, व्रत की पवित्रता भंग होती है।

चाय या कॉफी: कुछ व्रतधारी इससे भी परहेज़ करते हैं।

पैक्ड या प्रोसेस्ड फूड: इनमें प्याज-लहसुन या साधारण नमक हो सकता है, जिससे व्रत का नियम टूट सकता है।

अंडा और शराब: व्रत में पूरी तरह निषिद्ध।



Those who keep the Sawan Monday fast should keep these things in mind सावन सोमवार व्रत रखने वाले रखें इन बातों का ध्यान:

शिवलिंग पर ताम्बे के लोटे से जल या दूध अर्पित करें।

भस्म या रुद्राक्ष पहनना शुभ माना जाता है।

ॐ नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।