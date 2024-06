सनातन धर्म में ज्येष्ठ का महीना शनिदेव की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस साल शनि जयंती 6 जून को मनाई जाएगी। इस दिन शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से पीड़ित लोग शनिदेव को खुश करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं।

Shani Jayanti 2024: सनातन धर्म में ज्येष्ठ का महीना शनिदेव की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस साल शनि जयंती 6 जून को मनाई जाएगी। इस दिन शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या से पीड़ित लोग शनिदेव को खुश करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। माना जाता है कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर शनिदेव की पूरे विधि-विधान से पूजा करने से जीवन के तमाम संकटों, साढ़ेसाती-ढैय्या से मुक्ति मिलती है। शनि की अशुभ प्रभावों में कमी आती है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए।

Shani Jayanti on Jyeshtha Amavasya ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती

ज्येष्ठ अमावस्या पर 6 जून 2024 को शनि जयंती मनाई जाएगी। ज्येष्ठ अमावस्या 5 जून 2024, रात 07 बजकर 54 मिनट पर शुरू होगी और 6 जून को शाम 06 बजकर 07 मिनट पर समाप्त होगी।

This is how you can please Lord Shani on Shani Jayanti शनि जयंती पर ऐसे करें शनि देव को प्रसन्न

शनि जयंती वाले दिन शनिदेव को काले चने का भोग लगाएं। इस उपाय को करने से जीवन में आने वाली हर परेशानी से छुटकारा मिलता है और शनि दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा।



शनि जयंती के दिन सरसों के तेल में काले कुत्ते को रोटी बनाकर खिलाएं। इस दिन कौए को खाना खिलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से शनिदेव जल्द प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे।



इस दिन काली गाय की सेवा करने से शनिदेव जल्द प्रसन्न होते हैं। काली गाय के सिर पर रोली लगाकर उसकी पूरे विधि-विधान से पूजा करें और फिर परिक्रमा करके बून्दी खिलाएं। ऐसा करने से घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। साथ ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी।



शनि जयंती के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को काला तिल, वस्त्र, उड़द की दाल, जूते-चप्पल और काले कंबल का दान करना चाहिए। इस उपाय को करने से कारोबार में वृद्धि होती है और समाज में मान-सम्मान बढ़ता है।



शनि जयंती के दिन शनि मंदिर में जाकर पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा शनि चालीसा का पाठ करने के बाद शनि के मंत्रों का जाप करें। इस उपाय को करने के कुंडली में शनि दोष मिट जाते हैं। साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है।