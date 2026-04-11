Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Singh Rashifal 13 April : 13 अप्रैल के दिन कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य? सितारों ने दी है यह बड़ी चेतावनी

Singh Rashifal 13 April : 13 अप्रैल के दिन कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का स्वास्थ्य? सितारों ने दी है यह बड़ी चेतावनी

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 01:50 AM

singh rashifal 13 april

सिंह राशि के जातक अपनी असीमित ऊर्जा और राजसी ठाट-बाट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 13 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए शारीरिक और मानसिक मोर्चे पर थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है।

Singh Rashifal 13 April : सिंह राशि के जातक अपनी असीमित ऊर्जा और राजसी ठाट-बाट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 13 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए शारीरिक और मानसिक मोर्चे पर थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी 'सूर्य' की वर्तमान स्थिति और अन्य ग्रहों का गोचर आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ गंभीर चेतावनी दे रहा है।

सेहत पर सितारों की नजर: मुख्य चेतावनी
आज सितारों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपका अति-आत्मविश्वास आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। सिंह राशि वालों को आज अपनी जीवनशैली में अनुशासन लाने की सख्त जरूरत है। ग्रहों का योग बता रहा है कि आज आपको अपनी मांसपेशियों या हड्डियों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या फिर से परेशान कर सकती है। यदि आप जिम या भारी व्यायाम करते हैं, तो आज अधिक वजन उठाने से बचें, क्योंकि मोच या खिंचाव की प्रबल संभावना है।

खान-पान और पाचन तंत्र
13 अप्रैल का दिन आपके पाचन तंत्र  के लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है। बाहर के तीखे और मसालेदार भोजन से आज पूरी तरह परहेज करें। एसिडिटी या पेट में जलन जैसी समस्याएं आपके दिन के काम को प्रभावित कर सकती हैं। आज जितना हो सके तरल पदार्थों का सेवन करें और खुद को हाइड्रेटेड रखें।

मानसिक स्वास्थ्य और तनाव
सिंह राशि वाले अक्सर काम का बोझ अपने कंधों पर ज्यादा ले लेते हैं। आज दफ्तर या व्यापार की कुछ उलझनों के कारण आपको एंग्जायटी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। तनाव बढ़ने से Blood Pressure में उतार-चढ़ाव आ सकता है। आज क्रोध करने से बचें और किसी भी विवादित स्थिति से खुद को दूर रखें। याद रखें, मानसिक शांति ही शारीरिक स्वास्थ्य की नींव है।

और ये भी पढ़े

दुर्घटना और यात्रा में सावधानी
आज के दिन सितारों की चाल मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ी उग्र हो सकती है। वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय विशेष सावधानी बरतें। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला शारीरिक चोट का कारण बन सकता है।

बुजुर्गों के लिए विशेष सलाह
इस राशि के बुजुर्ग व्यक्तियों को आज जोड़ों के दर्द या घुटनों की तकलीफ बढ़ सकती है। सुबह की हल्की धूप लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन दोपहर की कड़ी धूप से बचें।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ अंक : 1 और 5

शुभ रंग : केसरिया और सुनहरा

आज का विशेष स्वास्थ्य उपाय 
सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। जल में थोड़ा कुमकुम और लाल फूल मिलाएं। 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करना आपकी आंतरिक ऊर्जा को संतुलित करेगा और आपको बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करेगा। संभव हो तो आज के दिन नमक का सेवन कम करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!