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Singh Rashifal 23 March : सिंह राशि वालों के लिए 23 मार्च लेकर आया है प्रमोशन का तोहफा, चमकेगा करियर का सितारा

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 01:50 AM

singh rashifal 23 march

ज्योतिष शास्त्र में सिंह राशि को राशियों का राजा माना जाता है, जिसका स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। सिंह राशि के जातक जन्मजात नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। 23 मार्च 2026 की तारीख आपके Professional Life के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय...

Singh Rashifal 23 March : ज्योतिष शास्त्र में सिंह राशि को राशियों का राजा माना जाता है, जिसका स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। सिंह राशि के जातक जन्मजात नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। 23 मार्च 2026 की तारीख आपके Professional Life के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होने जा रही है। ग्रहों का गोचर, विशेषकर सूर्य और मंगल की शुभ स्थिति, यह संकेत दे रही है कि आपकी बरसों की तपस्या और ऑफिस में बहाया गया पसीना अब 'सफलता के फल' के रूप में मीठा होने वाला है।

आज का मुख्य आकर्षण
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अंधेरे के बाद उजाले जैसा है। यदि आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे थे कि आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो आज वह भ्रम टूट जाएगा। आपकी कुंडली के दसवें भाव में ग्रहों की जुगलबंदी एक जबरदस्त 'राजयोग' बना रही है, जो सीधे तौर पर आपके पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि करने वाला है।

करियर और नौकरी
सिंह राशि के नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन किसी बड़े 'सेलिब्रेशन' से कम नहीं है। आज आपको आधिकारिक रूप से Promotion का पत्र मिल सकता है। आपकी सैलरी में वृद्धि के साथ-साथ आपको नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। जो अधिकारी अब तक आपके काम में कमियां निकालते थे, आज वही आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। आपकी कार्यकुशलता और टीम को संभालने का तरीका मैनेजमेंट को प्रभावित करेगा। जो जातक सरकारी सेवा में हैं, उनके लिए आज तबादला या मनचाही पोस्टिंग के योग बन रहे हैं। विभाग में आपका दबदबा बढ़ेगा।

बिजनेस और स्टार्टअप
व्यापार जगत से जुड़े सिंह राशि के जातकों के लिए भी 23 मार्च खुशियों की सौगात लाया है। यदि आप अपना कोई खुद का काम कर रहे हैं, तो आज आपके ब्रांड का नाम बाजार में चमकेगा। लोग आपके काम की गुणवत्ता की चर्चा करेंगे। किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने या सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिल सकता है। यह डील आपके बिजनेस के भविष्य की दिशा बदल देगी। आज आप अपने व्यापार को दूसरे शहरों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाने का सफल निर्णय ले सकते हैं।

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आर्थिक पक्ष
जब करियर चमकता है, तो लक्ष्मी जी का आगमन अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। प्रमोशन के साथ-साथ आपको कोई बड़ा बोनस या रुका हुआ एरियर मिल सकता है। अतीत में किए गए Investments आज आपको अच्छा रिटर्न देंगे। आप अपनी सुख-सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे और कोई नई गाड़ी या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदने का मन बना सकते हैं। आज आप खुद को वित्तीय रूप से बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे, जिससे भविष्य की चिंताएं कम होंगी।

मान-सम्मान और सामाजिक जीवन
सिंह राशि वालों को प्रशंसा और सम्मान बहुत प्रिय होता है, और आज ब्रह्मांड आपको वही देने वाला है। कार्यस्थल पर या किसी सामाजिक मंच पर आपको आपकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जा सकता है। आज आपकी मुलाकात कुछ प्रभावशाली लोगों से होगी, जो आपके करियर को नई ऊंचाई देने में मददगार साबित होंगे। आपकी वाणी में आज गजब का सम्मोहन होगा।

पारिवारिक जीवन
आपकी सफलता की खबर जैसे ही घर पहुंचेगी, माहौल खुशनुमा हो जाएगा। आपकी तरक्की देखकर आपके माता-पिता को गर्व महसूस होगा। उनका आशीर्वाद आपकी सफलता को स्थायी बनाएगा। आपका पार्टनर आपकी इस सफलता में बराबर का हिस्सेदार महसूस करेगा। शाम को परिवार के साथ बाहर जाकर डिनर करने या छोटी पार्टी करने का योग है। घर के छोटे सदस्य आपसे प्रेरित होंगे और आपकी छवि एक 'रोल मॉडल' की तरह उभरेगी।

स्वास्थ्य
सफलता का नशा और खुशी आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखेगी। आप आज खुद को ऊर्जा से लबालब महसूस करेंगे। थकान नाम की कोई चीज आपके पास नहीं फटकेगी। अत्यधिक उत्साह में आकर नींद की कमी न होने दें। आंखों को आराम दें और रात को समय पर सोएं ताकि अगले दिन की नई चुनौतियों के लिए तैयार रह सकें।

आज के अचूक ज्योतिषीय उपाय 
सूर्य को अर्घ्य: सुबह जल्दी उठकर तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा कुमकुम और लाल फूल जरूर डालें।

आदित्य हृदय स्तोत्र: यदि समय मिले तो आज 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें। यह करियर की बाधाओं को जड़ से खत्म करता है।

लाल वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान करें।

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: सुनहरा, केसरिया और गहरा लाल 
भाग्यशाली अंक: 1, 5 और 9

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ


 

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