Smile please : ज्ञान, विनम्रता और आत्मविश्वास का संगम ही है सफलता का असली रास्ता

Smile please : जीवन केवल सांस लेने या दिन गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि यह निरंतर सीखने और खुद को तराशने की एक यात्रा है। अक्सर हम सफलता को बाहरी चमक-धमक और धन-दौलत से मापते हैं, लेकिन असलियत में सफलता की नींव हमारे ज्ञान और चरित्र की शुचिता पर टिकी होती है। जैसा कि महानुभावों ने समय-समय पर हमें सिखाया है, ज्ञान ही वह एकमात्र संपत्ति है जो अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को पाटकर किसी भी व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा सकती है। इस यात्रा में केवल किनारे पर बैठकर लहरों को गिनने से मंजिल हासिल नहीं होती। नदी पार करने के लिए साहस के साथ पानी में उतरना ही पड़ता है। हमारी महानता इस बात में नहीं है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, बल्कि इसमें है कि हम कितने विनम्र और ईमानदार रहते हैं। जब हम भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपने भीतर की आवाज़ सुनते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तभी हम वास्तविक अर्थों में महानता के करीब पहुंचते हैं।
ज्ञान आपको करोड़ों की मंजिल तक पहुंचा सकता है। ज्ञान का अमीरी-गरीबी से कोई मेल नहीं है। -अमिताभ बच्चन
सिर्फ खड़े रह कर पानी को देख कर आप नदी को पार नहीं कर सकते।
हम जीवन को तभी सचमुच जीते हैं जब हम उससे प्रेम करते हैं। जब हम विनम्र होते हैं, तभी हम महानता के करीब होते हैं। जो मनुष्य संदेह करता है, वह अपने ही विश्वास को कमजोर कर देता है।
जो देरी आपको रोक रही है, हो सकता है उसी में आप के लिए कोई संदेश छिपा हो।
यदि आप आकाश तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले पृथ्वी पर दृढ़ खड़े रहना सीखना होगा। -रबीन्द्रनाथ टैगोर
जो वास्तव में मजबूत इंसान बनना चाहता है उसे भीड़ का अंधा अनुसरण नहीं करना चाहिए। सबसे पवित्र है ईमानदारी। हमें भीतर से ईमानदार होना चाहिए। अपने भीतर उठने वाली ज्ञान की रोशनी पर ध्यान दें। -इमर्सन
