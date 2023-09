Tambe ke lote ke upay: पैसों की तंगी से मिलेगा छुटकारा, तांबे के लोटे से करें यह उपाय

ज्योतिष शास्त्र में तांबे को शुभ और पवित्र धातुओं में से एक माना जाता है। तांबे के लोटे से पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Tambe ke lote ke upay: ज्योतिष शास्त्र में तांबे को शुभ और पवित्र धातुओं में से एक माना जाता है। तांबे के लोटे से पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होता है। वैसे ही तांबे के लोटे से रोजाना सूर्य देव को जल देने से कुंडली में स्थित सूर्य के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में तांबे से जुड़े कई ऐसे ज्योतिष उपाय बताए गए हैं। जिन्हें करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-शांति की कमी नहीं रहती और मान-सम्मान की भी प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इन उपायो के बारें में



पैसा नहीं टिकटा तो तांबे के लोटे से करें यह उपाय

रोजाना सोने से पहले तांबे के लोटे में पानी भरकर सिरहाने के पास रखकर सो जाएं। सुबह उठकर इस जल को घर के किसी पौधे में डाल दें। ऐसा करने से आर्थिक, मानसिक और तनाव संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है।





काम में आ रही है कोई बाधा तो तांबे से करें उपाय

अगर किसी काम में बार-बार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा तो तांबे के लोटे में पानी डालें और थोड़ा सा सिंदूर डालकर सोते समय अपने सिरहाने रख लें। सुबह उठकर इस पानी को तुलसी के पौधे में डाल दें।



कुंडली में स्थित सूर्य और मंगल दोष के लिए तांबे के लोटे से करें ये उपाय

अगर किसी की कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति कमजोर है, तो तांबे के लोटे में पानी भरकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में लाभ मिलता है और हर समस्या से छुटकारा मिलता है।





कलह-क्लेश दूर करने के लिए तांबे के लोटे से करें ये उपाय

घर में बेवजह किसी न किसी बात पर कलह-क्लेश होता रहता है तो सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें चावल और एक चुटकी सिंदूर डालकर सूर्यदेव को चढ़ाएं।



आर्थिक तंगी दूर करने के लिए तांबे के लोटे से करें ये उपाय

बार-बार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो रोजाना सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और साथ में उनके मंत्रों का भी जाप करें।





सूर्यदेव के मंत्र

ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः



ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा



ॐ ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ॐ



ॐ घृ‍णिं सूर्य्य: आदित्य: