Ganga Saptami Upay: मन की हर मुराद करनी है पूरी तो गंगा सप्तमी पर करें यह काम

14 May, 2024

Ganga Saptami 2024: गंगा सप्तमी का दिन मां गंगा के पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा की उपासना की जाती है। इस साल गंगा सप्तमी 14 मई यानी आज मनाई जाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार, इस दिन जह्नु ऋषि ने माता गंगा को अपने कान से मुक्त किया था। तभी तो गंगा सप्तमी को जाह्नु सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा सप्तमी के दिन कुछ उपायों को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि गंगा सप्तमी के दिन किए जाने उपायों के बारे में-

Do this remedy on Ganga Saptami गंगा सप्तमी पर करें यह उपाय

Solutions for marriage विवाह के उपाय: अगर किसी के विवाह में बार-बार देरी हो रही है तो गंगा सप्तमी के दिन गंगाजल में 5 बेलपत्र डालकर शिव जी का जलाभिषेक करें। इस उपाय को करने से भगवान शिव और मां गंगा दोनों प्रसन्न होते हैं। साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनचाहा जीवनसाथी मिलता है।

Ways to attain salvation मोक्ष प्राप्ति के उपाय: गंगा सप्तमी के दिन स्नान, तप और ध्यान करें। इस दिन अपनी क्षमतानुसार गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़ों का दान करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Measures of success सफलता के उपाय: व्यापार में मनचाही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गंगा सप्तमी के दिन गंगा माता की पूरे विधि-विधान से पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। इस उपाय को करने से हर कार्य में मनचाही सफलता मिलती है।

Ways to stay healthy आरोग्य रहने के लिए उपाय: गंगा सप्तमी के दिन एक कटोरी में गंगा जल भर लें और उसके समक्ष गाय के घी का दीपक जलाकर मां गंगा की पूजा करें। ऐसा करने से सेहत में सुधार होने लगता है और हर तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलता है।