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Tula Rashifal 10 April : 10 अप्रैल को सूर्य की तरह चमकेगा तुला राशि वालों का भाग्य, जानें अपनी सटीक राशिफल

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 02:30 AM

tula rashifal 10 april

10 अप्रैल 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए उम्मीदों की एक नई किरण लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव और सूर्य की शुभ दृष्टि के कारण आज आपका व्यक्तित्व और भाग्य, दोनों ही सूर्य की भांति चमकने वाले हैं।

Tula Rashifal 10 April : 10 अप्रैल 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए उम्मीदों की एक नई किरण लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव और सूर्य की शुभ दृष्टि के कारण आज आपका व्यक्तित्व और भाग्य, दोनों ही सूर्य की भांति चमकने वाले हैं। तुला राशि वाले अपनी संतुलन बनाने की कला के लिए जाने जाते हैं, और आज यही खूबी आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी। आइए जानते हैं करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज से आपका दिन कैसा बीतेगा।

करियर और भाग्य
आज का दिन तुला राशि वालों के लिए विजय का है। अगर आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, तो आज वह सफलतापूर्वक संपन्न होगा। दफ्तर में आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके सुझावों को उच्च अधिकारियों द्वारा न केवल सुना जाएगा, बल्कि सराहा भी जाएगा। यदि आप कला, मीडिया या फैशन जगत से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। बिजनेस में आज गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो सकती है। नए ग्राहकों के साथ जुड़ने और बाजार में अपनी धाक जमाने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है। साझेदारी के कामों में पारदर्शिता रखें, लाभ दोगुना होगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से 10 अप्रैल आपके लिए बहुत मजबूत रहने वाला है। सूर्य का प्रभाव आपकी आय के भाव पर पड़ रहा है, जिससे धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो आज उसका अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पैतृक संपत्ति के मामलों में भी आपको बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं। सुख-सुविधाओं और विलासिता की वस्तुओं पर आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा।

लव लाइफ और रिश्ते
रिश्तों के मामले में आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल और अधिक गहरा होगा। मुमकिन है कि आज आपको उनकी तरफ से कोई सरप्राइज मिले या आप साथ में कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाएं। जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में आज किसी खास व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। आपकी आकर्षक बातचीत किसी का भी दिल जीत लेगी।

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स्वास्थ्य
आज आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। मानसिक तनाव दूर होगा और आप एक सकारात्मक नजरिए के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। हालांकि, आंखों की देखभाल जरूरी है; स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें। योग और संतुलित खान-पान आपकी इस चमक को और बढ़ा देगा।

आज का विशेष सौभाग्य उपाय
अपने भाग्य को और अधिक बल देने के लिए आज सुबह मां लक्ष्मी की आरती करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। किसी जरूरतमंद को चावल या चीनी का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी रहेगा।

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: चमकीला सफेद और आसमानी नीला

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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