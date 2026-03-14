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Tula Rashifal 15 March :  तुला राशि वालों की चमकेगी किस्मत, 15 मार्च को अटके काम होंगे पूरे

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 02:31 AM

tula rashifal 15 march

ज्योतिष शास्त्र में तुला राशि को वायु तत्व और संतुलन की राशि माना गया है। इस राशि का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक है। 15 मार्च 2026 की तिथि तुला राशि के जातकों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे रही है।

Tula Rashifal 15 March : ज्योतिष शास्त्र में तुला राशि को वायु तत्व और संतुलन की राशि माना गया है। इस राशि का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का कारक है। 15 मार्च 2026 की तिथि तुला राशि के जातकों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे रही है। यदि पिछले कुछ समय से आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए 'किस्मत चमकाने' वाला साबित होगा। सितारों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज भाग्य आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, जिससे आपके वर्षों से अटके हुए कार्य अचानक पूरे होने लगेंगे।

ग्रहों की चाल
15 मार्च को आपका राशि स्वामी शुक्र एक अत्यंत शुभ स्थिति में गोचर कर रहा है, जिससे 'मालव्य' जैसा शुभ प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है। चंद्रमा की स्थिति आपके लाभ भाव को सक्रिय कर रही है, जो आर्थिक और सामाजिक उन्नति का द्वार खोलेगी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने और दुनिया के सामने अपनी योग्यता साबित करने का है। आज आप जो भी निर्णय लेंगे, उसमें एक प्रकार की स्पष्टता और दूरदर्शिता होगी।

करियर
तुला राशि के जो लोग डिजाइनिंग, कला, फैशन, कानून, या कूटनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा।यदि ऑफिस में आपका कोई प्रमोशन या ट्रांसफर का मामला अटका हुआ था, तो आज उस दिशा में सकारात्मक प्रगति होगी। आपके द्वारा किए गए पुराने कार्यों की समीक्षा होगी और आपको उचित श्रेय मिलेगा। आपकी रचनात्मक सोच और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की कला आपको आज टीम का 'स्टार' बना देगी। वरिष्ठ अधिकारी आपकी सलाह पर भरोसा करेंगे। जो लोग नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें आज किसी बड़ी कंपनी से सुखद समाचार मिल सकता है।

व्यापार में उन्नति और नए अनुबंध
व्यापारियों के लिए आज का दिन नई साझेदारी और Contracts का है। यदि कोई महत्वपूर्ण डील अंतिम समय पर अटक गई थी, तो आज वह पुनः शुरू हो सकती है। आपकी बातचीत करने की कला आज विरोधियों को भी प्रभावित करेगी। जो व्यापारी आयात-निर्यात या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें आज किसी बड़े क्लाइंट से स्थायी लाभ मिलने के योग हैं।

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आर्थिक पक्ष
15 मार्च को तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आज आपको पैतृक संपत्ति या परिवार के किसी बुजुर्ग के माध्यम से अचानक धन लाभ हो सकता है। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए आज का दिन लाभकारी है। यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज का समय शुभ है। बैंक से जुड़ा कोई लोन या रुका हुआ पैसा आज आपके खाते में आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं काफी हद तक कम हो जाएंगी।

रिश्तों में मिठास
शुक्र की प्रधानता के कारण तुला राशि के लोग संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। आज का दिन आपके रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतरीन रहेगा। यदि लंबे समय से किसी बात पर अनबन थी, तो आज वह प्यार और आपसी समझ से सुलझ जाएगी। आप साथ में कोई सुखद यात्रा प्लान कर सकते हैं। सिंगल जातकों के लिए आज का दिन खास है। किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है या कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं जहां आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य
आज आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो मानसिक बोझ आप पिछले कुछ दिनों से ढो रहे थे, वह आज काफी कम होगा। योग और संगीत आज आपके लिए मेडिटेशन का काम करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आज आप अपनी ग्रूमिंग और व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे, जिससे आप अधिक आकर्षक महसूस करेंगे। हालांकि सब ठीक है, फिर भी बाहर के तले-भुने भोजन से बचें ताकि पेट की समस्या न हो।

छात्रों के लिए विशेष
तुला राशि के छात्र आज अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। जो छात्र किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो उनके करियर के लिए गेम-चेंजर साबित होगी।

15 मार्च के लिए उपाय 
महालक्ष्मी पूजन: आज मां लक्ष्मी की उपासना करें और उन्हें गुलाबी फूल या सफेद मिठाई अर्पित करें। इससे आपके जीवन में भौतिक सुख बढ़ेंगे।

शुक्र मंत्र का जाप: 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें।

सफेद वस्तुओं का दान: किसी मंदिर में या जरूरतमंद महिला को चावल, चीनी या सफेद वस्त्र दान करें।

इत्र का प्रयोग: आज सुगंधित इत्र या चंदन का प्रयोग करें; यह आपके शुक्र ग्रह को बल प्रदान करेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

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