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Tula Rashifal 21 March : सावधान तुला राशि ! 21 मार्च को होने वाला है कुछ बड़ा, क्या आप तैयार हैं ?

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 02:31 AM

tula rashifal 21 march

Tula Rashifal 21 March :  21 मार्च 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। जैसा कि आपकी राशि का प्रतीक 'तराजू' है, आज का दिन आपके जीवन के संतुलन को पूरी तरह से परखने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना सावधान...

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Tula Rashifal 21 March :  21 मार्च 2026 का दिन तुला राशि के जातकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। जैसा कि आपकी राशि का प्रतीक 'तराजू' है, आज का दिन आपके जीवन के संतुलन को पूरी तरह से परखने वाला है। आपने बिल्कुल सही सुना सावधान तुला राशि! कुछ बड़ा होने वाला है।"ग्रहों की चाल बता रही है कि आज आपके भाग्य और कर्म के घर में एक ऐसी हलचल होने वाली है, जो आपके भविष्य की दिशा बदल सकती है। आइए, जानते हैं 21 मार्च का यह विशेष और विस्तृत राशिफल।

तुला राशिफल

ग्रह स्थिति
आज आपकी राशि के स्वामी शुक्र और न्याय के देवता शनि के बीच एक विशेष दृष्टि संबंध बन रहा है। इसके साथ ही राहु की स्थिति आपके सातवें भाव को प्रभावित कर रही है। यह योग अक्सर जीवन में अचानक बदलाव लेकर आता है। यह 'बड़ा' बदलाव आपके करियर, निवेश या किसी पुराने कानूनी मामले से जुड़ा हो सकता है।

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 करियर
तुला राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन किसी सरप्राइजसे कम नहीं होगा। ऑफिस में आपको अचानक किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने को कहा जा सकता है। यह आपके करियर की ऊंची उड़ान का पहला कदम होगा। जहां एक ओर तरक्की के द्वार खुलेंगे, वहीं आपके गुप्त शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं। अपनी रणनीतियों को गुप्त रखें और किसी पर भी आँख मूंदकर भरोसा न करें। व्यापारियों के लिए आज किसी बड़े विदेशी सौदे  या विस्तार की योजना पर मुहर लग सकती है। यदि आप साझेदारी में काम करते हैं, तो आज का दिन हिसाब-किताब साफ करने के लिए बड़ा है।

आर्थिक स्थिति: क्या चमकने वाली है किस्मत ? 
आर्थिक रूप से आज का दिन जोखिम और लाभ का मिश्रण है। शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी से जुड़े जातकों को आज अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। लेकिन याद रखें, राहु का प्रभाव है, इसलिए लालच में आकर अपनी पूरी जमा-पूंजी न लगाएं। यदि आप प्रॉपर्टी या सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन दस्तावेजी कार्रवाई के लिए शुभ है। किसी को बड़ा उधार देने से बचें। आज दिया गया पैसा वापस आने में लंबा समय लग सकता है।

प्रेम और व्यक्तिगत संबंध
तुला राशि के जातकों के लिए रिश्तों के मामले में आज का दिन थोड़ा संवेदनशील रहेगा। संभव है कि आज आपके अतीत का कोई पुराना राज या कोई व्यक्ति अचानक आपके सामने आ जाए। इससे आपके वर्तमान रिश्ते में थोड़ी हलचल हो सकती है। आपका पार्टनर आज आपके लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा। किसी भी बड़े बदलाव के समय उनकी सलाह लेना आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। जो लोग शादी की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन परिवार से चर्चा करने के लिए अनुकूल है, परिणाम 'बड़े' और सकारात्मक होंगे।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
बदलावों और भागदौड़ के बीच सेहत का ध्यान रखना अनिवार्य है। कुछ बड़ा होने वाला है वाली स्थिति आपके मन में बेचैनी पैदा कर सकती है। इससे बचने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लें। वाहन चलाते समय और सीढ़ियां चढ़ते समय सावधानी बरतें। पैरों में चोट लगने की संभावना बन रही है। संतुलित आहार लें और रात को समय पर सोएं ताकि आपकी ऊर्जा का स्तर बना रहे।

क्या आप तैयार हैं ? 
आज होने वाले बड़े बदलाव का सामना करने के लिए तुला राशि वाले ये 3 बातें याद रखें:

बदलाव हमेशा डरावना लग सकता है, लेकिन वह विकास के लिए जरूरी है। शांत रहें।

अपने आसपास होने वाली हर छोटी गतिविधि पर नजर रखें। अवसर आज दबे पांव आएगा।

अपनी भावनाओं और काम के बीच संतुलन बनाएं।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय 

महालक्ष्मी की पूजा: आज कमल का फूल या कोई गुलाबी फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करें। "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद" मंत्र का जाप करें।
सफेद वस्तुओं का दान: चावल, कपूर या सफेद मिठाई का दान किसी मंदिर में करें। इससे शुक्र मजबूत होगा।
पक्षियों को दाना: सात प्रकार के अनाज पक्षियों को डालें। यह आपकी राह की बाधाओं को दूर करेगा।
शुभ रंग और अंक: आज सफेद और हल्का नीला रंग आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। शुभ अंक 6 और 2 हैं।

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