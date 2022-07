जिस घर में होता है ये पौधा, वहां मां लक्ष्मी बरसाती हैं कृपा

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 05 Jul, 2022 11:09 AM

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Turmeric plant benefits: हल्दी के पौधे को स्वास्थ्य और धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाता है। गमले में हल्दी का पौधा लगाने से न केवल आपकी सेहत सुधरती है बल्कि आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है। पौधे को नियमित रूप से पानी देने और खाद डालने की व्यवस्था जरूर करें। पौधा साफ-सफाई मांगता है, इसलिए आसपास गंदगी इकट्ठी न होने दें। माना जाता है कि मां लक्ष्मी को हल्दी का पौधा प्रिय होता है और जिस घर में इस पौधे को साफ-सफाई से पाला जाता है, वहां पर मां लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं।

Can we grow turmeric at home as per Vastu: वास्तु शास्त्र के अनुसार, हल्दी के पौधे की एक बड़ी खासियत यह होती है कि जिस घर में इसे लगाया जाता है, वहां परिवार के लोगों में आपसी स्नेह बढ़ जाता है और नकारात्मक शक्तियां घर छोड़कर भाग जाती हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाया जाए तो वह अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं।

जिस घर में हल्दी का पौधा रहता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता और दैवीय कृपा बनी रहती है।

Where is the best place to plant turmeric: मान्यता है कि पौधे को आग्नेय कोण में रखने से घर का वास्तु दोष दूर होता है जबकि आपसी स्नेह बनाए रखने के लिए इसे उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। सही दिशा में हल्दी का पौधा रखने से यह अपना सर्वोत्तम फल प्रदान करता है।

ज्योतिष विद्वान कहते हैं हल्‍दी का पौधा घर में लगाने से बृहस्‍पति ग्रह मजबूत होता है। सुबह और शाम हल्दी के पौधे की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।