Vastu Tips For Kitchen: भूलकर भी किचन में न करें ये गलतियां, करना पड़ सकता है आर्थिक तंगी का सामना

Vastu Tips For Kitchen: किचन को घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह न केवल खाना पकाने का स्थान है, बल्कि यह घर की समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक भी है। घर के हर कोने को कैसे नियमित रूप से रखना है, इसके बारे में वास्तु शास्त्र में बहुत ही डिटेल में बताया गया है। किचन में कुछ गलतियां करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। साथ ही धन हानि हो सकती है। आइए जानते हैं, किचन की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको कंगाल बना सकती हैं-



Tap dripping नल का टपकना

अगर आपके किचन से पानी का नल टपकता रहता है तो ऐसा होना बहुत ही अशुभ माना जाता है। बार-बार ऐसा होने से आर्थिक तंगी बनी रहती है। साथ ही जीवन में पैसों की कमी होने लगती है।



Do not keep these things in the kitchen किचन में न रखें ये चीजें

वास्तु शास्त्र के अनुसार कचरे को किचन के बाहर ही रखना चाहिए। कई लोग रसोई घर में कूड़े की बाल्टी रख देते हैं। जो लोग किचन में कूड़ा रखते हैं, उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा करने से पैसे की किल्लत का सामना करना पड़ता है।



Color of the walls इस रंग का होना चाहिए दीवारों का रंग

वास्तु शास्त्र में रसोई घर की दीवारों के रंगों का बहुत महत्व होता है। किचन में रंग करवाते समय लाइट कलर का चयन करना चाहिए। क्रीमी न्यूट्रल शेड्स जैसे बेज, ओटमील, खाकी और दूसरे मिट्टी के रंग भी रसोई में अच्छे लगते हैं।



Sink and stove facing each other सिंक और चूल्हे का आमने-सामने होना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, किचन में कभी भी सिंक और चुल्हे को आमने-सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज के नीचे दबे रह सकते है। साथ ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।



Design your bathroom thoughtfully सोच-समझ कर बनाएं बाथरूम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, किचन के आसपास कभी भी बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और वास्तु दोष होने का डर भी बना रहता है। अगर बाथरूम किचन के पास बना है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है।