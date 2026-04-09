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Vrish Rashifal 10 April : चमक उठेगा वृष राशि का भाग्य ! 10 अप्रैल को सितारों ने रची है आपके लिए कोई बड़ी साजिश

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 12:51 AM

vrish rashifal 10 april

10 अप्रैल 2026 का दिन वृष राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं, बल्कि असाधारण रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो शुक्र और चंद्रमा की विशेष स्थिति आपकी राशि के लिए एक ऐसी 'साजिश' रच रही है, जिसका परिणाम केवल और केवल आपकी सफलता के रूप...

Vrish Rashifal 10 April : 10 अप्रैल 2026 का दिन वृष राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं, बल्कि असाधारण रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो शुक्र और चंद्रमा की विशेष स्थिति आपकी राशि के लिए एक ऐसी 'साजिश' रच रही है, जिसका परिणाम केवल और केवल आपकी सफलता के रूप में सामने आएगा। आज आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी और किस्मत का सितारा बुलंदियों पर नजर आएगा।

करियर और व्यापार
वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है। सितारों की चाल इशारा कर रही है कि आज आपके ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहेगी। ऑफिस में चल रही राजनीति से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके काम करने के नए तरीके से उच्च अधिकारी प्रभावित होंगे। यदि आप नई नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन 'ग्रीन सिग्नल' दे रहा है। अगर आप रियल एस्टेट, लग्जरी आइटम्स या खान-पान के व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आज बंपर मुनाफा होने के संकेत हैं। किसी बड़े सौदे पर हस्ताक्षर हो सकते हैं जो भविष्य में आपकी तिजोरी भर देगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक मोर्चे पर 10 अप्रैल का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। काफी समय से रुका हुआ पैसा अचानक मिल सकता है। निवेश के दृष्टिकोण से आज का दिन फलदायी है, खासकर जमीन या सोने में निवेश करना आपको लंबे समय तक लाभ देगा। सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन आय के स्रोत मजबूत होने से बजट प्रभावित नहीं होगा।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
वृष राशि के लोग स्वभाव से थोड़े जिद्दी होते हैं, लेकिन आज आपका सौम्य व्यवहार पार्टनर का दिल जीत लेगा। पार्टनर के साथ चल रही अनबन खत्म होगी और आप एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा।

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स्वास्थ्य
आज आप खुद को काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। पुरानी बीमारियों से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बदलते मौसम के कारण खान-पान पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बाहर के खाने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं। सुबह की सैर आपको नई ऊर्जा से भर देगी।

आज का विशेष भाग्यशाली उपाय
अपनी किस्मत की चमक को बरकरार रखने के लिए आज मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। सफेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा।

शुभ अंक: 2 और 7

शुभ रंग: सफेद और क्रीम

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