Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Vrish Rashifal 26 March : सेहत से लेकर संपत्ति तक, कैसा रहेगा वृष राशि का 26 मार्च ? जानें पूरा राशिफल

Vrish Rashifal 26 March : सेहत से लेकर संपत्ति तक, कैसा रहेगा वृष राशि का 26 मार्च ? जानें पूरा राशिफल

Edited By Updated: 26 Mar, 2026 12:50 AM

vrish rashifal 26 march

Vrish Rashifal 26 March : वृषभ राशि के जातकों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, विलासिता और कला का प्रतीक है। इस दिन ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपके लिए...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vrish Rashifal 26 March : वृषभ राशि के जातकों के लिए 26 मार्च 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, जो प्रेम, विलासिता और कला का प्रतीक है। इस दिन ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि आपके लिए भौतिक सुखों के द्वार खुलेंगे, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत के सिद्धांत को याद रखना होगा। यदि आप अपनी सुख-सुविधाओं के दायरे से बाहर निकलकर सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो यह दिन आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि 26 मार्च को आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा।

करियर और व्यापार
वृषभ राशि वाले अपनी मेहनत और स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। 26 मार्च को दशम भाव में ग्रहों की युति आपके पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। यदि आप लंबे समय से वेतन वृद्धि या पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे, तो आज वरिष्ठ अधिकारियों से इस बारे में बात करना सफल हो सकता है। आपके काम की सराहना होगी, लेकिन सहकर्मियों की राजनीति से दूर रहें। जो लोग सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण, वस्त्र या खान-पान के व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन बंपर मुनाफे वाला हो सकता है। कोई पुरानी अटकी हुई डील आज फाइनल हो सकती है। नए व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी दस्तावेजों को दो बार जरूर पढ़ें।

आर्थिक स्थिति
शुक्र का प्रभाव आपको विलासिता की वस्तुओं पर खर्च करने के लिए प्रेरित करेगा। 26 मार्च को आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन बजट का ध्यान रखना अनिवार्य है। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उसका रिटर्न उम्मीद से बेहतर मिल सकता है। आज आप घर की सजावट या अपने व्यक्तित्व को निखारने पर धन खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको मानसिक शांति देगा, लेकिन ध्यान रहे कि यह आपकी बचत को प्रभावित न करे।

और ये भी पढ़े

 प्रेम और वैवाहिक जीवन
वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम के मामले में 26 मार्च का दिन किसी उत्सव से कम नहीं होगा। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। शाम के समय कहीं बाहर घूमने या कैंडल लाइट डिनर का प्लान बन सकता है। पुराने मतभेद सुलझ जाएंगे।  यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिन श्रेष्ठ है। शुक्र की कृपा से आपके प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने की संभावना अधिक है।

इन 3 गलतियों से बचें वृषभ राशि वाल

वृषभ राशि का प्रतीक बैल है, जो कभी-कभी आपको बहुत जिद्दी बना देता है। आज परिवार या कार्यस्थल पर अपनी बात मनवाने के लिए अड़ना आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। लचीलापन अपनाएं।

सुख-सुविधाओं का आनंद लेना अच्छी बात है लेकिन आज के दिन आलस्य आपके महत्वपूर्ण कामों को पेंडिंग डाल सकता है। याद रखें, अवसर बार-बार दरवाजा नहीं खटखटाते।

आज आपकी स्वाद इंद्रियां सक्रिय रहेंगी, जिससे आप अधिक तैलीय या जंक फूड खा सकते हैं। इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं जो आपके अगले दिन की कार्यक्षमता को प्रभावित करेंगी।

स्वास्थ्य राशिफल
26 मार्च को आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस हो सकती है। यदि आप डेस्क जॉब में हैं, तो हर एक घंटे में थोड़ा टहलें। मानसिक शांति के लिए संगीत सुनना या बागवानी करना आपके लिए स्ट्रेस बस्टर साबित होगा।

विद्यार्थियों के लिए विशेष सलाह
छात्रों के लिए यह दिन एकाग्रता की परीक्षा का है। कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों को कोई बड़ी उपलब्धि या पुरस्कार मिल सकता है। हालांकि, तकनीकी विषयों के छात्रों को कठिन विषयों को समझने के लिए शिक्षकों की मदद लेनी पड़ सकती है।

26 मार्च के लिए अचूक उपाय -

सफेद वस्त्र धारण करें या सफेद रूमाल पास रखें।
किसी मंदिर में मिश्री या दही का दान करें।
'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!