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Vrishchik Rashifal 10 April : 10 अप्रैल को शेर की तरह दहाड़ेंगे वृश्चिक राशि वाले, करियर में मिलने वाली है कोई बड़ी खुशखबरी

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 02:51 AM

vrishchik rashifal 10 april

10 अप्रैल 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शक्ति, साहस और सफलता का संगम लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव की विशेष कृपा के कारण आज आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा।

Vrishchik Rashifal 10 April : 10 अप्रैल 2026 का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शक्ति, साहस और सफलता का संगम लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव की विशेष कृपा के कारण आज आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। सितारे संकेत दे रहे हैं कि आज आप न केवल चुनौतियों का सामना करेंगे, बल्कि उन पर 'शेर' की तरह हावी भी रहेंगे। विशेष रूप से करियर के मोर्चे पर आज का दिन आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।

करियर
वृश्चिक राशि के जातक अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के लिए जाने जाते हैं। आज आपकी यही खूबी आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। यदि आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे थे या किसी बड़े प्रोजेक्ट के लीडर बनने की इच्छा रखते थे, तो आज वह खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। प्रमोशन या इंक्रीमेंट की फाइल आगे बढ़ सकती है। ऑफिस में आपके विरोधी आज आपकी कार्यक्षमता देखकर शांत हो जाएंगे। आपके निर्णय लेने की सटीक क्षमता की प्रशंसा टॉप मैनेजमेंट द्वारा की जाएगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को आज कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है।

व्यापार
व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार का है। यदि आप अपने बिजनेस को नई दिशा में ले जाना चाहते हैं या कोई नया निवेश करना चाहते हैं, तो 'रिस्क' लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज आपकी रणनीतियां सटीक बैठेंगी और आप बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देंगे। तकनीकी और निर्माण से जुड़े कामों में भारी मुनाफे के योग हैं।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से 10 अप्रैल आपके लिए राहत भरा रहेगा। धन का आगमन उम्मीद से अधिक होगा। पुराने किसी कर्ज से आज आपको मुक्ति मिल सकती है। हालांकि, जोश में आकर फिजूलखर्ची न करें। आज आप भविष्य के लिए कोई नई निवेश योजना बना सकते हैं, जो आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी।

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लव और फैमिली
करियर की भागदौड़ के बीच परिवार को समय देना न भूलें। जीवनसाथी आपकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेगा, लेकिन उन्हें आपके थोड़े समय और ध्यान की आवश्यकता होगी। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर जिद न करें। थोड़ा लचीला व्यवहार रिश्तों में मिठास बनाए रखेगा।

स्वास्थ्य
आज आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे। खेलकूद या जिम से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन प्रदर्शन का है। हालांकि, मानसिक रूप से खुद को शांत रखने के लिए 'डीप ब्रीदिंग' का सहारा लें। वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें।

आज का विशेष शक्ति उपाय
अपनी सफलता की दहाड़ को और बुलंद करने के लिए आज हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या सुंदरकांड का पाठ करें। पक्षियों को सात प्रकार का अनाज डालना आपके शत्रुओं का नाश करेगा।

शुभ अंक: 1 और 8

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून

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