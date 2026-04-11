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Vrishchik Rashifal 13 April : वृश्चिक राशि वालों के लिए खुशखबरी ! 13 अप्रैल को बन रहा है विशेष धन योग, बस करना होगा ये एक छोटा सा काम

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 02:50 AM

vrishchik rashifal 13 april

वृश्चिक राशि के जातक अपनी तीव्र बुद्धि और रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 13 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के धन भाव में एक दुर्लभ और शक्तिशाली 'धन योग' का निर्माण हो रहा है।

Vrishchik Rashifal 13 April : वृश्चिक राशि के जातक अपनी तीव्र बुद्धि और रहस्यों को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 13 अप्रैल 2026 का दिन आपके लिए किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली के धन भाव में एक दुर्लभ और शक्तिशाली 'धन योग' का निर्माण हो रहा है। मंगल की ऊर्जा और बृहस्पति की शुभ दृष्टि आज आपको आर्थिक रूप से उस मुकाम पर पहुंचा सकती है, जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे।

विशेष धन योग: अचानक लाभ के संकेत
आज ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको उम्मीद से अधिक वित्तीय लाभ होने की संभावना है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था या किसी को दिया हुआ उधार वापस नहीं मिल रहा था, तो आज का दिन उस दिशा में प्रयास करने के लिए सर्वोत्तम है। संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं और आपको अपने पूर्वजों की संपत्ति से अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है।

करियर और व्यापार
जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, जमीन-जायदाद या लोहे के व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज 'गोल्डन डे' है। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जो भविष्य में निरंतर आय का स्रोत बनेगी। दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी। संभव है कि आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट का नेतृत्व मिले जिसमें 'इन्सेन्टिव' या अतिरिक्त बोनस का प्रावधान हो।

बस करना होगा ये 'एक छोटा सा काम'
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब भी कोई विशेष योग बनता है, तो उसे Activate करने के लिए कुछ विशेष कर्म करने पड़ते हैं। आज के धन योग का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको यह सरल उपाय करना चाहिए। 

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विशेष काम: आज शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर और तिजोरी के पास गाय के घी का एक दीपक जलाएं। उस दीपक में एक चुटकी हल्दी डाल दें। इसके बाद मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए "ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें। यह छोटा सा काम आपके जीवन में धन के प्रवाह को बढ़ाएगा और दरिद्रता को दूर रखेगा।

निवेश के लिए सही समय
आज का दिन Long-term investment के लिए बहुत शुभ है। यदि आप सोना खरीदने या शेयर बाजार में स्थिरता वाले शेयरों में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे के बीच का समय सबसे श्रेष्ठ है।

सावधानी का पहलू
धन योग होने का मतलब यह नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लें। भावुकता में आकर अपनी गोपनीय वित्तीय जानकारी किसी से साझा न करें। आज के दिन "गुप्त शत्रु" आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे सफल न हो जाएं।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ अंक : 9 और 4

शुभ रंग : गहरा लाल और केसरिया

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