Weekly Love rashifal (02.02.2026 से 08.02.2026): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

Weekly Love rashifal (02.02.2026 से 08.02.2026): जानें, इस हफ्ते आपकी प्रेम कहानी किस मोड़ पर है। फरवरी का पहला सप्ताह प्यार के मामले में कई लोगों के लिए निर्णायक, भावनात्मक और रोमांचक साबित हो सकता है। इस सप्ताह शुक्र, चंद्रमा और मंगल की चाल प्रेम संबंधों में गहराई, आकर्षण और कुछ मामलों में गलतफहमियां भी ला सकती है। कुछ राशियों के लिए यह सप्ताह नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत देता है, तो कुछ को पुराने रिश्तों में सुधार या परीक्षा का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम के लिए इस सप्ताह की खास सलाह

रिश्ते में ईमानदारी और संवाद सबसे ज़रूरी है।

छोटे-छोटे इशारों से प्यार जताएं।

शक और अहंकार से दूरी बनाए रखें।

खुद से प्यार करना न भूलें।



आइए जानते हैं, आपकी राशि के अनुसार इस सप्ताह आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी-



मेष राशि (Aries Love Horoscope)

इस सप्ताह मेष राशि वालों की प्रेम जिंदगी में जोश और जुनून देखने को मिलेगा। यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ समय बिताने के कई मौके मिलेंगे। हालांकि, गुस्से और जल्दबाज़ी से बचना बेहद ज़रूरी है, वरना छोटी-सी बात बड़ा रूप ले सकती है। पार्टनर आपसे भावनात्मक सपोर्ट की उम्मीद करेगा। ऑफिस या सोशल सर्कल में किसी खास से नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। अहंकार को रिश्ते के बीच न आने दें।

लकी डे: बुधवार

लकी कलर: लाल



वृषभ राशि (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह स्थिरता और भरोसे का है। आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा गंभीर रहेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए यह समय रिश्ते को और मजबूत करने वाला है। जीवनसाथी से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। भविष्य की प्लानिंग हो सकती है। पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं। सिंगल्स के लिए यह सप्ताह थोड़ा धीमा हो सकता है, लेकिन किसी पुराने दोस्त से प्रेम का प्रस्ताव मिल सकता है।

लकी डे: शुक्रवार

लकी कलर: सफेद



मिथुन राशि (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि वालों की लव लाइफ इस सप्ताह कम्युनिकेशन पर आधारित रहेगी। बातों-बातों में ही रिश्ते सुधरेंगे या बिगड़ेंगे। पार्टनर से खुलकर बात करने का समय है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों को राहत मिलेगी। शक और गलतफहमी से बचें। सिंगल्स को सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई खास मिल सकता है।

लकी डे: सोमवार

लकी कलर: हरा



कर्क राशि (Cancer Love Horoscope)

यह सप्ताह कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा। आप अपने पार्टनर के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। प्यार में अपनापन बढ़ेगा। विवाह की बात पक्की हो सकती है। पुराने रिश्तों की याद परेशान कर सकती है। सिंगल्स को इस सप्ताह खुद को समझने की ज़रूरत है, जल्दबाज़ी में कोई फैसला न लें।

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: सिल्वर



सिंह राशि (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह रोमांस से भरपूर रहेगा। आपका आकर्षण बढ़ेगा और पार्टनर आपसे बेहद प्रभावित रहेगा। रोमांटिक डेट्स और सरप्राइज़ रिश्ते में नया उत्साह लेकर आएंगे। ईगो क्लैश से बचें। सिंगल्स के लिए यह सप्ताह बेहद शानदार है, प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।

लकी डे: रविवार

लकी कलर: गोल्डन



कन्या राशि (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि वालों को इस सप्ताह रिश्तों में धैर्य और समझदारी की ज़रूरत है। आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, जिससे पार्टनर को दूरी महसूस हो सकती है। ओवरथिंकिंग से बचें। रिश्ते में सुधार की संभावना है। शांत रहना फायदेमंद रहेगा। सिंगल्स की किसी पुराने क्रश से दोबारा बात शुरू हो सकती है।

लकी डे: शनिवार

लकी कलर: नीला



तुला राशि (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के लिए यह सप्ताह बैलेंस और हार्मनी लेकर आएगा। प्यार में मधुरता बनी रहेगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक तालमेल बनेगा। शादी की बात आगे बढ़ सकती है। गिफ्ट या सरप्राइज़ मिल सकता है। सिंगल्स के लिए कोई आकर्षक प्रस्ताव आ सकता है।

लकी डे: शुक्रवार

लकी कलर: गुलाबी



वृश्चिक राशि (Scorpio Love Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ इस सप्ताह इंटेंस और पैशनेट रहेगी। लेकिन साथ ही शक और पज़ेसिवनेस परेशानी भी दे सकती है। रोमांस चरम पर रहेगा। कंट्रोलिंग नेचर से बचें। ब्रेकअप या पैचअप की स्थिति बन सकती है। सिंगल्स किसी रहस्यमयी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

लकी डे: मंगलवार

लकी कलर: मैरून



धनु राशि (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह खुशियों और आज़ादी से भरा रहेगा। आप पार्टनर के साथ ट्रैवल या आउटिंग प्लान कर सकते हैं। घूमने का योग है। रिश्ते में फ्रेशनेस रहेगी। हंसी-मज़ाक से प्यार बढ़ेगा। सिंगल्स को किसी अलग संस्कृति या शहर के व्यक्ति से प्यार हो सकता है।

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: पीला



मकर राशि (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रैक्टिकल और सीरियस रहेगा। आप रिश्ते को लेकर ठोस फैसले ले सकते हैं। सगाई या शादी की बात आगे बढ़ेगी। ईमानदार बातचीत जरूरी है। काम और प्यार में संतुलन रखें। सिंगल्स को किसी सीनियर या प्रोफेशनल कनेक्शन से प्रेम हो सकता है।

लकी डे: शनिवार

लकी कलर: भूरा



कुंभ राशि (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह अचानक बदलाव लेकर आ सकता है। प्यार में सरप्राइज़ मिल सकता है। अचानक प्रपोज़ल मिलने से रिश्ते में नया मोड़ आएगा लेकिन इमोशनल उतार-चढ़ाव बना रहेगा। सिंगल्स को किसी दोस्त से प्यार हो सकता है।

लकी डे: सोमवार

लकी कलर: बैंगनी



मीन राशि (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह ड्रीमि और रोमांटिक रहेगा। आप प्यार में पूरी तरह डूबे रहेंगे। पार्टनर के साथ गहरा जुड़ाव होगा।

रोमांटिक पल व्यतीत करेंगे। हकीकत से दूर न जाएं। सिंगल्स को सोलमेट जैसा एहसास देने वाला व्यक्ति मिल सकता है।

लकी डे: गुरुवार

लकी कलर: समुद्री हरा



