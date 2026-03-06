Mesh Rashifal 7 March : लव लाइफ में रोमांस या करियर में फाइनेंस ? जानें 7 मार्च मेष राशि के लिए क्या खास लेकर आया है

Edited By Sarita Thapa, Updated: 07 Mar, 2026 12:30 AM

Mesh Rashifal 7 March : 7 मार्च 2026 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए ऊर्जा और नई संभावनाओं से भरा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन के बीच तालमेल बिठाने की आवश्यकता होगी। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए 7 मार्च का दिन कैसा रहने वाला है।

करियर और फाइनेंस

आज कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस डील का इंतजार कर रहे थे, तो आज सकारात्मक खबर मिल सकती है। फाइनेंस के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा। निवेश करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी के बहकावे में आकर बड़ा जोखिम न लें। दोपहर के बाद धन लाभ के योग बन रहे हैं।

लव लाइफ और रोमांस

मेष राशि वालों के लिए आज रोमांस हवाओं में घुला रहेगा। यदि आप पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर तनाव में थे, तो आज बातचीत से सब सुलझ जाएगा। शाम को किसी कैंडल-लाइट डिनर या लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान बन सकता है। जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात आज किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है। आपकी आकर्षक पर्सनालिटी आज लोगों को आपकी ओर खींचेगी।

स्वास्थ्य

सेहत के मामले में आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सुबह आप काफी एक्टिव महसूस करेंगे, लेकिन काम के बोझ की वजह से शाम तक थकान हो सकती है। अपनी आंखों और सिरदर्द का ध्यान रखें। ज्यादा देर तक स्क्रीन का इस्तेमाल करने से बचें और पर्याप्त पानी पिएं।

पारिवारिक जीवन

परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा। माता-पिता का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा। छोटे भाई-बहनों के साथ समय बिताना आपको तनावमुक्त करेगा। घर में किसी धार्मिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है।

आज का विशेष उपाय

आज शनिवार का दिन है और मेष राशि का स्वामी मंगल है।

दिन को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं।

लकी कलर: गहरा लाल

लकी नंबर: 9 और 18

