Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Worlds Tallest Standing Lord Ganesha Statue: भारत नहीं ! यहां है दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी गणेश प्रतिमा

Worlds Tallest Standing Lord Ganesha Statue: भारत नहीं ! यहां है दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी गणेश प्रतिमा

Edited By Sarita Thapa,Updated: 25 Aug, 2025 06:02 AM

worlds tallest standing lord ganesha statue

Worlds Tallest Standing Lord Ganesha Statue: भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता कहा जाता है।  भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Worlds Tallest Standing Lord Ganesha Statue: भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता कहा जाता है।  भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। भारत में उनकी अनेकों भव्य मूर्तियां और मंदिर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी गणेश प्रतिमा भारत में नहीं, बल्कि एक अन्य देश में स्थित है? यह प्रतिमा न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं भी बेहद रोचक हैं। दुनिया की सबसे ऊंची खड़ी गणेश प्रतिमा थाईलैंड में स्थित है। यह प्रतिमा थाईलैंड के चाचोएंगसाओ प्रांत में बनाई गई है।

PunjabKesari Worlds Tallest Standing Lord Ganesha Statu

प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है?
थाईलैंड में स्थित इस खड़ी गणेश प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 39 मीटर (128 फीट) है। इसे विश्व की सबसे ऊंची खड़ी गणेश प्रतिमाओं में से एक बनाती है। प्रतिमा पूरी तरह से खड़ी मुद्रा में है, जिसमें भगवान गणेश का रूप पारंपरिक थाई कला और भारतीय परंपरा का मिश्रण है।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Worlds Tallest Standing Lord Ganesha Statu

इस प्रतिमा की विशेषता
भगवान गणेश की यह प्रतिमा खड़ी मुद्रा में है, जो बहुत ही दुर्लभ शैली मानी जाती है। प्रतिमा को चमकदार सुनहरे रंग में रंगा गया है, जो इसे दूर से ही भव्य और दिव्य बनाता है। इसके निर्माण में थाई वास्तुकला और भारतीय धार्मिक शैली का सुंदर मेल है। यह विशाल प्रतिमा अब एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल बन चुकी है, जहां स्थानीय लोग और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। प्रतिमा के आसपास एक भव्य मंदिर परिसर और धार्मिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग स्थान बने हैं।

PunjabKesari Worlds Tallest Standing Lord Ganesha Statu

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!