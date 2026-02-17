फरहान अख्तर के हॉलीवुड डेब्यू को अमूल इंडिया ने मज़ेदार टॉपिकल के साथ किया सेलिब्रेट

Farhan Akhtar हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, जहां वे भारत रत्न से सम्मानित और महान सितार वादक Pandit Ravi Shankar का किरदार निभाएंगे। रवि शंकर का संगीत पश्चिमी दुनिया तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को पहुंचाने में बेहद अहम रहा है।

नई दिल्ली। Farhan Akhtar हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं, जहां वे भारत रत्न से सम्मानित और महान सितार वादक Pandit Ravi Shankar का किरदार निभाएंगे। रवि शंकर का संगीत पश्चिमी दुनिया तक भारतीय शास्त्रीय संगीत को पहुंचाने में बेहद अहम रहा है। उन्होंने George Harrison को भी प्रभावित किया था, जिसकी वजह से मशहूर बैंड The Beatles के संगीत में भारतीय सुरों का इस्तेमाल हुआ। यह फिल्म प्रोजेक्ट The Beatles – A Four-Film Cinematic Event का हिस्सा है। इस घोषणा के बाद से ही फरहान के करियर के इस बड़े कदम को लेकर काफी चर्चा हो रही है।

इस खुशी के मौके पर Amul India ने भी अपने खास अंदाज़ में जश्न मनाया। अमूल ने एक मज़ेदार इलस्ट्रेशन जारी किया, जिसमें फरहान अख्तर को पंडित रवि शंकर के साथ सितार पकड़े हुए दिखाया गया है। इसके साथ अमूल की मशहूर टैगलाइन थी- 'Sitar Turn for Farhan अमूल इंडिया ने लिखा, 'Amul Topical: एक्टर-डायरेक्टर फरहान अख्तर बीटल्स की बायोपिक में रवि शंकर की भूमिका निभाकर हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं!'

इस प्यारे सम्मान से खुश होकर फरहान अख्तर ने इस टॉपिकल को अपने सोशल मीडिया पर दोबारा शेयर किया और अमूल टीम का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अमूल ने उनके हॉलीवुड डेब्यू को अपने खास अंदाज़ में सेलिब्रेट किया, जिसके लिए वे आभारी हैं।

पंडित रवि शंकर जैसे विश्व प्रसिद्ध कलाकार का किरदार निभाना फरहान के अंतरराष्ट्रीय डेब्यू को और भी खास बना देता है। रवि शंकर ने बीटल्स के साथ काम किया और भारतीय शास्त्रीय संगीत को पश्चिमी दर्शकों तक पहुंचाया। इस प्रोजेक्ट का निर्देशन Sam Mendes कर रहे हैं, और संगीत के इतिहास पर आधारित इस कहानी को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है।