Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Heavy Rain Alert: गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी, चलेगी तेज हवाएं, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

Heavy Rain Alert: गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी, चलेगी तेज हवाएं, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

Edited By Updated: 17 Feb, 2026 08:33 PM

warning of heavy rain with thunder and lightning imd alert

देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज-चमक, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। उत्तर-पश्चिम और मध्य...

नेशनल डेस्कः देश के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तापमान में उतार-चढ़ाव दर्ज किया जा सकता है। 

उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत में असर

पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में 18 फरवरी को कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और बिजली चमकने की आशंका जताई गई है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में 18 फरवरी को कुछ इलाकों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में 18 और 19 फरवरी को अलग-अलग स्थानों पर वर्षा या हिमपात की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 18 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है।

<

और ये भी पढ़े

>

दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों की स्थिति

ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 19 फरवरी तक सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। निकोबार द्वीपसमूह, हरियाणा और राजस्थान में 17 और 18 फरवरी को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश हो सकती है।

तापमान में बदलाव

अगले 24 घंटों में उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले दो दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। मध्य भारत में भी अगले 24 घंटे में तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। गुजरात में अगले चार दिनों तक तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है, जबकि महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्सों में अगले दो दिनों तक तापमान बढ़ सकता है। पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!