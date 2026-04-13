Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | Lata Mangeshkar से कितनी छोटी थीं Asha Bhosle ? बहनों के निधन का ये कनेक्शन कर देगा आपको हैरान !

Lata Mangeshkar से कितनी छोटी थीं Asha Bhosle ? बहनों के निधन का ये कनेक्शन कर देगा आपको हैरान !

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 10:32 AM

asha bhosle

Mumbai : भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका Asha Bhosle ने 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 12 अप्रैल, रविवार को उनके निधन की खबर सामने आई, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक जगत तक शोक की लहर फैल गई। Lata Mangeshkar के बाद...

Mumbai : भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका Asha Bhosle ने 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 12 अप्रैल, रविवार को उनके निधन की खबर सामने आई, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक जगत तक शोक की लहर फैल गई। Lata Mangeshkar के बाद मंगेशकर परिवार की यह दूसरी बड़ी क्षति मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बहनों के निधन से जुड़ा एक खास संयोग भी सामने आया है।

Asha Bhosle

Lata और Asha के निधन का अनोखा संयोग
आशा भोसले, लता मंगेशकर की छोटी बहन थीं और दोनों ने अपनी आवाज से संगीत की दुनिया में अमिट छाप छोड़ी। जहां लता मंगेशकर का निधन फरवरी 2022 में 92 वर्ष की उम्र में हुआ था, वहीं आशा भोसले ने भी ठीक उसी उम्र में अंतिम सांस ली। यही समानता दोनों बहनों के जीवन के अंतिम पड़ाव को एक अनोखा संयोग बना देती है।

Asha Bhosle

और ये भी पढ़े

दोनों बहनों के बीच उम्र का अंतर
अगर उम्र के अंतर की बात करें, तो लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था, जबकि आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ। इस तरह दोनों के बीच करीब 4 साल का अंतर था, जिसमें आशा भोसले छोटी थीं।

रिश्तों में आई थी दूरी
हालांकि दोनों बहनों का रिश्ता हमेशा सहज नहीं रहा। कहा जाता है कि कम उम्र में Ganpatrao Bhosle से शादी करने के फैसले के कारण परिवार में तनाव पैदा हो गया था। इस वजह से लता मंगेशकर लंबे समय तक आशा से नाराज रहीं और दोनों के बीच बातचीत भी बंद रही। लेकिन समय के साथ रिश्तों में आई खटास दूर हो गई। संगीतकार R. D. Burman की कोशिशों से दोनों बहनों के संबंधों में फिर से मिठास आई और उन्होंने अपने रिश्ते को नया रूप दिया।

Asha Bhosle

हमेशा जिंदा रहेगी विरासत
Lata Mangeshkar और आशा भोसले ने अपने करियर में अनगिनत यादगार गीत दिए, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी आवाज और संगीत की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!