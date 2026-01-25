अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों और कविताओं से प्रेरित हैं ‘बैटल ऑफ गलवान’ का गाना ‘मातृभूमि’ के बोल

सलमान खान की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पहला गाना ‘मातृभूमि’ रिलीज़ होते ही दर्शकों के दिलों को छू रहा है। यह गीत न सिर्फ भावनाओं से भरा है, बल्कि इसके बोलों के पीछे एक गहरी और सशक्त वास्तविक प्रेरणा भी छिपी है।

नई दिल्ली। सलमान खान की आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का पहला गाना ‘मातृभूमि’ रिलीज़ होते ही दर्शकों के दिलों को छू रहा है। यह गीत न सिर्फ भावनाओं से भरा है, बल्कि इसके बोलों के पीछे एक गहरी और सशक्त वास्तविक प्रेरणा भी छिपी है।

अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों से मिली प्रेरणा

इस गीत के बोल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ऐतिहासिक भाषणों और उनकी अमर कविताओं से प्रेरित बताए जा रहे हैं। वाजपेयी जी के शब्दों में जो देशभक्ति, सादगी, आत्मीयता और काव्यात्मक शक्ति झलकती थी, वही भावना ‘मातृभूमि’ में भी साफ महसूस की जा सकती है।

देश के प्रति प्रेम और गर्व की झलक

अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं और भाषणों में जिस मातृभूमि के प्रति प्रेम, अपनापन और गर्व की भावना दिखती है, वही आत्मा इस गीत में भी मौजूद है। ‘मातृभूमि’ देश के लिए समर्पण और सम्मान को बेहद प्रभावशाली तरीके से दर्शाता है।

फिल्म की भावनात्मक आत्मा को दर्शाता पहला गाना

हाल ही में मेकर्स द्वारा रिलीज़ किया गया ‘मातृभूमि’, फिल्म बैटल ऑफ गलवान का पहला गाना है, जो पूरी फिल्म के भावनात्मक और देशभक्ति के स्वर को दर्शाता है। यह गीत फिल्म की कहानी की गंभीरता और उसके देशप्रेमी दृष्टिकोण की झलक देता है।

म्यूज़िक और आवाज़ में दमदार टीम

इस देशभक्ति गीत को हिमेश रेशमिया ने संगीतबद्ध किया है, जबकि इसके बोल समीर अंजान ने लिखे हैं। गाने को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और श्रेयाघोषाल ने, जिन्होंने गीत की भावना को और भी गहराई दी है।

सलमान खान फिल्म्स की भव्य प्रस्तुति

बैटल ऑफ गलवान का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले किया गया है और इसका निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है। फिल्म का संगीत सलमान खान फिल्म्स म्यूज़िक लेबल के तहत रिलीज़ हुआ है, जबकि सोनी म्यूज़िक इंडिया इसका आधिकारिक म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है।

सलमान खान–चित्रांगदा सिंह की अहम भूमिका

फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नज़र आएंगी। बैटल ऑफ गलवान भारतीय सेना की बहादुरी, बलिदान और अदम्य साहस की एक प्रभावशाली कहानी पेश करने का वादा करती है, जो दर्शकों को गर्व और भावनाओं से भर देगी।