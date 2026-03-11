शाश्वत सचदेव ने की रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- 'उनकी एक्टिंग में होती है दार्शनिक गहराई...'

फिल्म “धुरंधर” में अपने दमदार अभिनय को लेकर अभिनेता Ranveer Singh इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज उनके काम की सराहना कर चुके हैं।

नई दिल्ली। फिल्म 'धुरंधर' में अपने दमदार अभिनय को लेकर अभिनेता Ranveer Singh इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज उनके काम की सराहना कर चुके हैं और अब राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार व निर्माता Shashwat Sachdev ने भी उनकी एक्टिंग की खुलकर तारीफ की है। अपनी कलात्मक समझ और अलग तरह के संगीत के लिए पहचाने जाने वाले शाश्वत सचदेव ने रणवीर के अभिनय की उस खासियत के बारे में बात की, जो उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाती है। उनके मुताबिक, रणवीर सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि अपने किरदारों में एक खास तरह की सोच और भावनात्मक गहराई भी जोड़ते हैं।

'रणवीर अपने किरदार को अलग तरीके से समझते हैं'

फिल्म में रणवीर के अभिनय पर बात करते हुए शाश्वत सचदेव ने कहा, 'क्या आपको नहीं लगता कि रणवीर जिस तरह फिल्म में अपने किरदार को समझते और निभाते हैं, उसमें कुछ बहुत खास है? अगर रणवीर की जगह कोई और होता तो वह भी उतनी ही मेहनत करता, उतना ही अभ्यास करता और यहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता। लेकिन जब आप रणवीर को देखते हैं तो हम उन्हें इसलिए सराहते हैं क्योंकि एक कलाकार के रूप में वह अपने अभिनय में एक दार्शनिक सोच और गहराई लेकर आते हैं।'

शाश्वत के इस बयान से साफ है कि वह मानते हैं कि हर कलाकार अपने काम के लिए मेहनत करता है, लेकिन रणवीर अपने किरदारों में एक अलग दृष्टिकोण और गहराई जोड़ देते हैं। यही वजह है कि उनका अभिनय केवल तकनीक या मेहनत तक सीमित नहीं रहता, बल्कि दर्शकों पर गहरा असर छोड़ता है।

अपनी पीढ़ी के अभिनेताओं में शामिल

पिछले कई सालों में Ranveer Singh ने ऐसे कई किरदार निभाए हैं, जिन्होंने दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया है। अपने किरदारों के लिए उनकी जबरदस्त तैयारी, तीव्रता और निडर अंदाज उन्हें अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में शामिल करता है। यही वजह है कि फिल्म “धुरंधर” को लेकर भी दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।

दूसरे भाग को लेकर बढ़ी उत्सुकता

फिल्म “धुरंधर” के पहले भाग ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए थे। अब इसके दूसरे भाग को लेकर भी दर्शकों की उत्सुकता काफी बढ़ गई है। फिल्म की अगली कड़ी की तैयारी शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि Ranveer Singh एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार प्रदर्शन करते नजर आएंगे। अगर यही रफ्तार जारी रही तो रणवीर सिंह आने वाले समय में बॉक्स ऑफिस पर एक अलग और खास मुकाम हासिल कर सकते हैं।