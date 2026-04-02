Bhooth Bangla: मेकर्स ने बदली स्ट्रेटेजी, 16 अप्रैल से शुरू होंगे पेड प्रिव्यूज

हॉरर-कॉमेडी फिल्म Bhooth Bangla को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। टीज़र और गानों से पहले ही चर्चा में बनी इस फिल्म को लेकर अब मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। हॉरर-कॉमेडी फिल्म Bhooth Bangla को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। टीज़र और गानों से पहले ही चर्चा में बनी इस फिल्म को लेकर अब मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। फिल्म के पेड प्रिव्यूज 16 अप्रैल 2026 की रात 9 बजे से शुरू किए जा रहे हैं, जो कि रिलीज से पहले ही फिल्म के बज़ को और हाई करने की रणनीति मानी जा रही है।

Ekta Kapoor ने बदली रिलीज स्ट्रेटेजी

फिल्म की प्रोड्यूसर Ekta Kapoor ने साफ किया है कि यह फैसला डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और एग्जीबिटर्स के साथ लंबी चर्चा के बाद लिया गया है। उनका कहना है कि फिल्म को एक क्लीन और बिना किसी क्लैश वाला वीक देना जरूरी था, ताकि इसे थिएटर्स में लंबी रेस मिल सके।

Box Office Clash से बचने की प्लानिंग

दरअसल, इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर Dhurandhar: The Revenge शानदार प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में Bhooth Bangla को थोड़ा आगे बढ़ाकर रिलीज करना एक स्मार्ट मूव माना जा रहा है। इससे दोनों फिल्मों को अपना-अपना स्पेस मिलेगा और दर्शकों का पूरा ध्यान भी।

Akshay और Priyadarshan का धमाकेदार Reunion

फिल्म में Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी एक बार फिर साथ नजर आएगी। इस जोड़ी ने पहले भी कई कल्ट कॉमेडी फिल्में दी हैं, और यही वजह है कि फैंस इस रीयूनियन को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग और स्टोरीटेलिंग हमेशा से ऑडियंस की फेवरेट रही है।

मल्टी-स्टारकास्ट से भरी है फिल्म

Bhooth Bangla में Wamiqa Gabbi, Paresh Rawal, Tabu, Rajpal Yadav, Jisshu Sengupta और Mithila Palkar जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। यानी फिल्म में कॉमेडी, हॉरर और स्टार पावर का फुल पैकेज मिलने वाला है।

Paid Preview से बढ़ेगा Buzz या Risk?

16 अप्रैल की रात 9 बजे से शुरू हो रहे पेड प्रिव्यूज के साथ अब सबकी नजर इस बात पर है कि ऑडियंस का पहला रिएक्शन कैसा रहता है। अगर शुरुआती रिव्यू पॉजिटिव आते हैं, तो फिल्म की ओपनिंग और भी दमदार हो सकती है।

क्या Bhooth Bangla बनेगी 2026 की सबसे बड़ी एंटरटेनर?

फिलहाल Bhooth Bangla को लेकर माहौल पूरी तरह से सेट है। स्ट्रेटेजी, स्टारकास्ट और बज़—तीनों ही फिल्म के पक्ष में नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि पेड प्रिव्यू के बाद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना बड़ा धमाका करती है।