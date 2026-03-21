‘भूत बंगला’ का जादू ‘नागिन’ सेट पर! अक्षय कुमार और राजपाल यादव की एंट्री से मचा धमाल

बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर दर्शकों में लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है। फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए गाने और टीज़र ने पहले ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘भूत बंगला’ को लेकर दर्शकों में लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है। फिल्म के हाल ही में रिलीज हुए गाने और टीज़र ने पहले ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इसी बीच फिल्म से जुड़े प्रमोशन ने एक नया मोड़ ले लिया जब Akshay Kumar और Rajpal Yadav टीवी शो ‘नागिन’ के सेट पर पहुंचे।

‘नागिन’ सेट पर स्पेशल एपिसोड की धूम

शो ‘नागिन’ के स्पेशल एपिसोड में Akshay Kumar ने एक खास किरदार निभाया, जहां वह ‘महानाग’ के रूप में नजर आए और नागिन को मार्गदर्शन देते दिखाई दिए। उनकी एंट्री के साथ सेट पर माहौल पूरी तरह बदल गया और दर्शकों के लिए यह एक यादगार पल बन गया।

राजपाल यादव की कॉमिक टाइमिंग ने बढ़ाया मज़ा

Rajpal Yadav की मौजूदगी ने एपिसोड में कॉमेडी का तड़का लगा दिया। उनकी मजेदार टाइमिंग और हंसी से भरपूर अंदाज ने पूरे एपिसोड को और भी मनोरंजक बना दिया, जिससे दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई।

प्रियदर्शन-अक्षय की सुपरहिट जोड़ी फिर साथ

‘भूत बंगला’ के साथ एक बार फिर Akshay Kumar और डायरेक्टर Priyadarshan की हिट जोड़ी लौट रही है। इस जोड़ी ने पहले भी कई सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दी हैं, और अब एक बार फिर फैंस को एक बड़े एंटरटेनमेंट धमाके की उम्मीद है।

स्टारकास्ट से सजी बड़ी फिल्म

फिल्म में Akshay Kumar, Vamika Gabbi, Paresh Rawal, Tabu और Rajpal Yadav जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को बालाजी मोशन पिक्चर्स और केप ऑफ गुड फिल्म्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ‘भूत बंगला’ को लेकर फैंस का इंतजार अब और भी बढ़ गया है क्योंकि यह फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। माना जा रहा है कि यह एक बड़ी फैमिली एंटरटेनर साबित होगी।