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हाई-वोल्टेज ड्रामा: 'उड़ने की आशा' और 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' के महामिलन ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Edited By Updated: 21 Mar, 2026 02:04 PM

grand reunion of udne ki asha fans hearts racing

स्टार प्लस हमेशा अपने शानदार महासंगम इवेंट्स के जरिए परिवारों को करीब लाता रहा है और इस बार यह और भी बड़ा धमाकेदार और हाई-वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है!

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। स्टार प्लस हमेशा अपने शानदार महासंगम इवेंट्स के जरिए परिवारों को करीब लाता रहा है, और इस बार यह और भी बड़ा, धमाकेदार और हाई-वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है!

​तैयार हो जाइए 'देशमुख महासंगम' के लिए, जहाँ दो अलग-अलग कहानियाँ एक ही छत के नीचे टकराने वाली हैं। इसमें 'उड़ने की आशा' से सचिन और साइली, 'मिस्टर एंड मिसेज परशुराम' के शिवप्रसाद और शालिनी के साथ नज़र आएंगे। देशमुख कजिन्स होने के नाते ये दोनों परिवार एक-दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन इनका साथ आना इतना आसान नहीं होने वाला।

​जो शुरुआत में एक प्यारा सा फैमिली रीयूनियन लग रहा था, वह जल्द ही एक अनपेक्षित मोड़ ले लेता है। प्रोमो में इस आने वाले तूफान की एक झलक दिखाई गई है, जहाँ सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि एक-दूसरे को उकसाया जा रहा है।

 

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इस तनावपूर्ण माहौल के बीच एक बहुत ही दिलचस्प पल सामने आता है। शिवप्रसाद और सचिन को तैयार होते देखा जा रहा है, और शालिनी और साइली उनके साथ रहकर उन्हें तैयार कर रही हैं। पर आखिर किसलिए? क्या यह कोई मुकाबला है? ईगो की जंग है? या फिर कुछ और भी ज़्यादा गंभीर?

​उनकी हर नज़र में एक चुनौती है और हर बात में एक गहरे टकराव का इशारा। हर पल एक ऐसे आमने-सामने के मुकाबले की तरफ बढ़ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखेगा।

​जब इतने मज़बूत व्यक्तित्व वाले लोग एक साथ आते हैं, तो शांति की उम्मीद करना नामुमकिन है। भावनाओं के सैलाब और रिश्तों की इस परीक्षा के बीच, यह महासंगम ऐसा ड्रामा लेकर आने वाला है जो पहले कभी नहीं देखा गया।

​पर असली सवाल तो अब भी वही है, जब ये देशमुख कजिन्स आखिरकार आमने-सामने आएंगे, तो क्या इनके पारिवारिक रिश्ते और मज़बूत होंगे या फिर सब कुछ पूरी तरह बिखर जाएगा?

​देखना न भूलें 'उड़ने की आशा - देशमुख महासंगम', इस सोमवार रात 8:30 बजे, सिर्फ स्टार प्लस पर!

 

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